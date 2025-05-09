Maximilian Cem Haberstock, Eskişehir'de Müthiş Bir Konser Verdi

Maximilian Cem Haberstock, Eskişehir'de Konser Yönetti

Türk asıllı ünlü şef, piyanist ve besteci Maximilian Cem Haberstock, Türkiye'deki ikinci konserini Eskişehir'de gerçekleştirdi. Konser, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenerek, müzikseverleri bir araya getirdi.

Orkestra Performansı ve Konser Programı

20 yaşındaki Haberstock, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nı başarıyla yönetti. Konserde, viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil, ünlü besteci Robert Schumann'ın viyolonsel konçertosunu muhteşem bir şekilde seslendirdi.

Konser programında ayrıca, Wolfgang Amadeus Mozart'ın ikonik eseri Don Giovanni Uvertürü ile 41 No'lu "Jüpiter" senfonisi de yer aldı. Bu özel etkinlik, izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sundu.

Türk asıllı şef, piyanist ve besteci Maximilian Cem Haberstock (ortada önde) Türkiye'deki ikinci konserinde Eskişehirli müzikseverlerle buluştu.

Türk asıllı şef, piyanist ve besteci Maximilian Cem Haberstock (ortada önde) Türkiye'deki ikinci konserinde Eskişehirli müzikseverlerle buluştu.