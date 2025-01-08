ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

ŞOK'ta Deterjan İndirimleri Başladı!

Ocak ayının ikinci haftasıyla birlikte ŞOK Market, her hafta çarşamba günlerini indirim günü olarak belirleyerek yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. 8-14 Ocak tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğu, geniş bir ürün yelpazesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

İndirim Dolu Ürün Kataloğu

ŞOK, mutfak gereçleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik eşyalardan gıda seçeneklerine kadar pek çok kategoride indirimler sunuyor. Özellikle kadınların ilgisini çeken ürünlerin yer aldığı bu kampanyada hedef, kaliteyi uygun fiyatlarla bir araya getirmek.

Öne Çıkan Mutfak Eşyaları

Bu haftanın popüler ürünleri arasında dikdörtgen emaye tepsi, çelik cezve, bölmeli saklama kabı, cam matara, ahşap set cam kaplı 13 parça, ve çay bardağı seti gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca, kadın peluş terlik ve tayt gibi giyim ürünlerinde de dikkat çekici indirimler mevcut.

Deterjan Fırsatlarını Kaçırmayın!

ŞOK'un 8 Ocak 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğunda, özellikle temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Bingo Yumuşatıcı Çeşitleri (1440 ml) sadece 111 TL'den satışa sunulurken, derinlemesine temizlik sağlamak için pas ve kireç çözücüler de yüzde 30 indirimle raflardaki yerini alıyor. Pas ve Kireç Çözücü 1 L ise 41,50 TL’ye düşürüldü.

ŞOK 8 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu