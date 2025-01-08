DOLAR
35,38 -0,12%
EURO
36,56 0,11%
ALTIN
3.018,03 -0,35%
BITCOIN
3.387.245,21 1,01%

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

ŞOK Market, 8-14 Ocak tarihleri arasında yüzde 25-30 indirimli deterjan fırsatları sunuyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:27
ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

ŞOK'ta Deterjan İndirimleri Başladı!

Ocak ayının ikinci haftasıyla birlikte ŞOK Market, her hafta çarşamba günlerini indirim günü olarak belirleyerek yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. 8-14 Ocak tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğu, geniş bir ürün yelpazesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

İndirim Dolu Ürün Kataloğu

ŞOK, mutfak gereçleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik eşyalardan gıda seçeneklerine kadar pek çok kategoride indirimler sunuyor. Özellikle kadınların ilgisini çeken ürünlerin yer aldığı bu kampanyada hedef, kaliteyi uygun fiyatlarla bir araya getirmek.

Öne Çıkan Mutfak Eşyaları

Bu haftanın popüler ürünleri arasında dikdörtgen emaye tepsi, çelik cezve, bölmeli saklama kabı, cam matara, ahşap set cam kaplı 13 parça, ve çay bardağı seti gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca, kadın peluş terlik ve tayt gibi giyim ürünlerinde de dikkat çekici indirimler mevcut.

Deterjan Fırsatlarını Kaçırmayın!

ŞOK'un 8 Ocak 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğunda, özellikle temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Bingo Yumuşatıcı Çeşitleri (1440 ml) sadece 111 TL'den satışa sunulurken, derinlemesine temizlik sağlamak için pas ve kireç çözücüler de yüzde 30 indirimle raflardaki yerini alıyor. Pas ve Kireç Çözücü 1 L ise 41,50 TL’ye düşürüldü.

ŞOK 8 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu

  • Dil/Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 g - 62,90 TL
  • Tuzlu Tereyağı 500 g - 133 TL
  • Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 g - 179 TL
  • Salamura Siyah Zeytin (321-380) 500 g - 59,90 TL
  • Piliç Yaprak Döner 300 g - 73,90 TL
  • Kayseri Mantı 400 g - 59 TL
  • Fındık Ezmesi 180 g - 79,90 TL
  • Şampuan Çeşitleri 600 ml - 59,90 TL
  • Meyveli Lipgloss - 39,90 TL
  • Saç Boyası Çeşitleri - 89 TL
  • Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml - 111 TL
  • Pas ve Kireç Çözücü 1 L - 41,50 TL
  • Bulaşık Deterjanı 2600 ml - 169 TL

İLGİLİ HABERLER

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Herakleia Antik Kenti'nde Pati İzleri Bulundu
2
ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!
3
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
4
AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!
5
Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi
6
Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı
7
Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor