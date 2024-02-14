Boğa burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Boğa Burcu 19-25 Şubat Haftalık Burç Yorumu

Duygu Demir: Sevgili Boğalar ve yükselen Boğalar, bu hafta sizin için yeni bir dönem başlıyor. Pazartesi gününden itibaren güneş balık burcuna giriyor ve sizin sosyal hayatınızı aydınlatıyor. Kariyer, iş ve aile gibi konulardan biraz uzaklaşıp, arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmeye, hobilerinize zaman ayırmaya, insanlarla iletişim kurmaya daha fazla yöneleceksiniz. Bu hafta güneş ve kiron koç burcunda birlikte hareket ediyor ve sizin 12. evinizi etkiliyor. Bu da size iç dünyanızla ilgilenmek, şifa bulmak, terapi yapmak gibi konularda güzel fırsatlar sunuyor. Bu geçiş çok belirgin olmayabilir, ama içinizde bir rahatlama hissedebilirsiniz. Uzak yerlere gitmek, farklı kültürleri tanımak, uzak diyarlara seyahat etmek gibi konularda da şanslı olabilirsiniz.

Sosyal Hayatınız Canlanıyor

Güneşin balık burcuna girmesiyle birlikte, sosyal hayatınız canlanıyor. Venüs ve mars kova burcunda devam ediyor ve sizin iş ve kariyer hayatınızda önemli gelişmeler yaşamanıza yardımcı oluyor. İster çalışın ister çalışmayın, toplum içindeki yerinizi sağlamlaştırıyor, sözünüzü geçiriyor, rotanızı belirliyorsunuz. Bu da size popülerlik, sevgi, beğeni gibi enerjiler getiriyor. Bu enerjilerin olumlu yönlerinden yararlanın. Cuma gününden itibaren Merkür de balık burcuna geçiyor ve zihniniz kariyer ve iş konularından uzaklaşıp, daha çok sosyal çevrenize odaklanıyor. Arkadaşlarınızla iletişiminiz artıyor, yeni insanlarla tanışıyorsunuz, sosyal aktivitelere katılıyorsunuz.

Hobileriniz ve Çocuklarınız Ön Planda

Cumartesi günü başak burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay sizin 5. evinizi etkiliyor. Eğer çocuğunuz varsa, onun hayatında önemli gelişmeler olabilir. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bu konuda da haberler alabilirsiniz. Ya da yeteneklerinize, hobilerinize, yaratıcılığınıza odaklanmak isteyebilirsiniz. Hobilerinizden veya yeteneklerinizden para kazanıyorsanız, bu konuda da detaylı planlar yapabilirsiniz. Ancak bu süreçte her şey sizin kontrolünüzde olmayabilir. Bazı şeyleri akışına bırakmanız, sosyal çevrenizin fikirlerine kulak vermeniz, hedeflerinizi esnek tutmanız gerekebilir. Merkür, bu dolunayın yöneticisi, güneş ve satürn ile zorlu açılar yapıyor. Bu da bazı gecikmeler, engeller, kurallar, yaşça büyük kişilerin etkisi gibi durumlar anlamına geliyor. Ama dolunay ve Jüpiter arasında güzel bir açı var. Bu da size bereket, fırsat, şans gibi enerjiler getiriyor. Bu yüzden bu hafta boyunca sevgili boğalar, sosyal hayatınızda aktif olurken, kariyer hayatınızda da başarılı olmaya devam ediyorsunuz. Hafta sonuna doğru hobileriniz ve çocuklarınızla ilgili konular gündeminize geliyor.