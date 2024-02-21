Bist 100
9.307,54 0%
DOLAR
31,01 0,31%
EURO
33,55 0,3%
ALTIN
2.023,75 0,58%

Boğa burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta boğa burcu için zorlu bir hafta olacak. Hedefleriniz, sosyal çevreniz, kariyeriniz ve ilişkilerinizle ilgili sorunlar, gerilimler ve kararlar yaşayabilirsiniz. Bu hafta yeni başlangıçlar yapmaktan kaçının ve hayatın akışına uyum sağlayın.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 16:05
Boğa burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Boğa Burcu Haftalık Yorumu (26 Şubat- 3 Mart 2024)

Duygu Demir: Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, bu hafta sizin için pek kolay ve keyifli geçmeyecek. Gökyüzünde mücadeleci ve endişeli bir enerji hakim. Güneş, Merkür ve Satürn balık burcunda, 11. evinizde ilerliyor. Bu da hedeflerinizle ilgili bazı gerçeklerle yüzleşmenizi, sorumluluklarınızı üstlenmenizi veya büyük kararlar vermenizi gerektirebilir. Sosyal çevrenizde de sağlık sorunları, kayıplar, vefatlar veya sıkıntılı durumlar yaşayanlar olabilir. Onlara destek olmanız veya kurtarmanız gereken kişiler veya durumlar ortaya çıkabilir. Bu da sizi biraz zorlayabilir.

Arkadaşlarınız, sosyal gruplarınız ve hedeflerinizle ilgili konularda da iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Konuşmalarınız akıcı olmayabilir veya anlaşılmazlıklar yaşayabilirsiniz. Bu hafta Venüs ve Mars kariyer evinizde birlikte hareket ediyor. Bu da toplumdaki yeriniz, kariyeriniz, aileniz ve güçlü duruşunuzla ilgili konularda size popülerlik, sempatiklik, daha fazla kazanç ve güç sağlayabilir. Mülakatlar, görüşmeler, sosyal çevreyle iletişim gibi konularda avantajlı olabilirsiniz. Ancak, tartışmaya açık enerjilere de dikkat etmelisiniz.

Haftanın Öne Çıkan Günleri

26 Şubat Pazartesi günü, para harcamanız gereken veya inançlarınız yüzünden çatışma yaşadığınız durumlar olabilir. 28 Şubat Cuma günü, ilişkilerinizde zorluklar yaşayabilirsiniz. 1, 2, 3 Mart tarihlerinde ise, aile ilişkileriniz, toplumdaki konumunuz ve özgürleşmek istediğiniz şeylerle ilgili dalgalanmalar olabilir. Bu hafta yeni bir girişimde bulunmak yerine, elinizdekileri tamamlamak ve hayatı akışına bırakmak daha mantıklı olacaktır. Bu hafta için size tavsiyem budur.

İLGİLİ HABERLER

Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

Alkol ve Sigara fiyatları zam yağmuruna tutulacak! O isim tarih verdi yağmur gibi zam yağacak

Alkol ve Sigara fiyatları zam yağmuruna tutulacak! O isim tarih verdi yağmur gibi zam yağacak

Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 26 Şubat- 3 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 26 Şubat- 3 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma 6940 Uzman Erbaş Alacak! İşte Başvuru Şartları ve Detayları…
2
Keki balon gibi şişiren teknik! Meğer içine süt yerine ondan koymak gerekiyormuş
3
Aile Bakanlığı 710 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı Yayımlandı! Lise ve Ön Lisans Mezunu Kadın/Erkek İçin Fırsat!
4
Enerji Bakanlığı KPSS şartını kaldırdı! Memur olmak isteyenlere kaçmaz fırsat
5
Pırasa yemeğinden bıkanlara özel pırasalı börek tarifi! Hem yararlı hem de çok lezzetli
6
SUV Tutkunlarına Müjde: Chery Omada’ya Rakip Geldi! 432 Bin TL’lik SUV Satışta!
7
Sağlık Bakanlığı’ndan 81 Şehir Hastanesine 8 Bin Personel Alımı Müjdesi! Hemşire, Temizlikçi, Ebe, Tekniker ve Diğer Kadrolarda Çalışmak İsteyenler İçin Fırsat…

İkizler burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Sağlık Bakanlığı’ndan 9 bin sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bakan Koca açıkladı

Koç burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max için yeni bir tasarım sunacak. İşte yeni nesil iPhone’lar hakkında bilmeniz gerekenler…

26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 26 Şubat- 3 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

Altın fiyatlarında yok artık dedirten fiyat! Altın borçlananlar şimdi ayvayı yedi!

Android 15 için geri sayım başladı! Yeni özellikler ve çıkış tarihi belli oldu…

Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

Sağlık Bakanlığı’ndan 81 Şehir Hastanesine 8 Bin Personel Alımı Müjdesi! Hemşire, Temizlikçi, Ebe, Tekniker ve Diğer Kadrolarda Çalışmak İsteyenler İçin Fırsat…

Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Alkol ve Sigara fiyatları zam yağmuruna tutulacak! O isim tarih verdi yağmur gibi zam yağacak