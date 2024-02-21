Boğa burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Boğa Burcu Haftalık Yorumu (26 Şubat- 3 Mart 2024)

Duygu Demir: Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, bu hafta sizin için pek kolay ve keyifli geçmeyecek. Gökyüzünde mücadeleci ve endişeli bir enerji hakim. Güneş, Merkür ve Satürn balık burcunda, 11. evinizde ilerliyor. Bu da hedeflerinizle ilgili bazı gerçeklerle yüzleşmenizi, sorumluluklarınızı üstlenmenizi veya büyük kararlar vermenizi gerektirebilir. Sosyal çevrenizde de sağlık sorunları, kayıplar, vefatlar veya sıkıntılı durumlar yaşayanlar olabilir. Onlara destek olmanız veya kurtarmanız gereken kişiler veya durumlar ortaya çıkabilir. Bu da sizi biraz zorlayabilir.

Arkadaşlarınız, sosyal gruplarınız ve hedeflerinizle ilgili konularda da iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Konuşmalarınız akıcı olmayabilir veya anlaşılmazlıklar yaşayabilirsiniz. Bu hafta Venüs ve Mars kariyer evinizde birlikte hareket ediyor. Bu da toplumdaki yeriniz, kariyeriniz, aileniz ve güçlü duruşunuzla ilgili konularda size popülerlik, sempatiklik, daha fazla kazanç ve güç sağlayabilir. Mülakatlar, görüşmeler, sosyal çevreyle iletişim gibi konularda avantajlı olabilirsiniz. Ancak, tartışmaya açık enerjilere de dikkat etmelisiniz.

Haftanın Öne Çıkan Günleri

26 Şubat Pazartesi günü, para harcamanız gereken veya inançlarınız yüzünden çatışma yaşadığınız durumlar olabilir. 28 Şubat Cuma günü, ilişkilerinizde zorluklar yaşayabilirsiniz. 1, 2, 3 Mart tarihlerinde ise, aile ilişkileriniz, toplumdaki konumunuz ve özgürleşmek istediğiniz şeylerle ilgili dalgalanmalar olabilir. Bu hafta yeni bir girişimde bulunmak yerine, elinizdekileri tamamlamak ve hayatı akışına bırakmak daha mantıklı olacaktır. Bu hafta için size tavsiyem budur.