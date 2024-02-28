Boğa burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Boğa Burcu Haftalık Yorumu

Duygu Demir: Sevgili Boğalar ve yükselen Boğalar, bu hafta kendinize odaklanmak yerine, sosyal hayatınızda veya amaçlarınızla ilgili konularda sizi zorlayan durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumlar nelerdir? Gökyüzünde çok fazla balık burcu etkisi var. Bu da size şunları gerektirebilir:

Arkadaşlarınıza veya tanıdıklarınıza merhamet göstermeniz,

Maddi, manevi veya psikolojik sorunları olan, ruh sağlığı bozuk kişilere destek olmanız,

Endişeli bir süreci idare etmeniz.

Bunların yanı sıra, yeni tanıştığınız kişilere karşı dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü dolandırıcılık, yalan, kargaşa gibi enerjiler yüksek. Ayrıca, arkadaş grubunuzla birlikte yaparken, sevilmek veya kabul edilmek için normalde yapmayacağınız şeylere bulaşıp, çeşitli bağımlılıklar veya fanatizmler edinmemeye çalışın. Bu dönemde herhangi bir konuda ısrar etmek yerine, akıllıca davranın.

Hedefleriniz ve Kariyeriniz

Bir diğer zorluk da hedeflerinizi netleştirmekte yaşayabilirsiniz. Bir rota veya sınır belirlemekte güçlük çekebilirsiniz. Bu konuda 10 Mart Pazar gününe kadar acele etmenize gerek yok. Çünkü Venüs size ters bakıyor ve herhangi bir şey için çok ısrarcı olmanızı tavsiye etmiyor.

7 ile 10 Mart arasında ise kariyerinizle ilgili konularda, toplum içinde kendinizi nasıl ifade ettiğinizde veya aile içindeki dengeyi sağlamada sorunlar yaşayabilirsiniz. Eşinizin ailesiyle ilgili meseleler de olabilir. Bu dönemde gergin, kavgalı, zorlayıcı enerjilerle mücadele etmeniz gerekebilir. Bu, bugün ortaya çıkan bir sorun değil, aslında Ocak sonundan beri, belki de 2022 Kasım’ından beri devam eden süreçlerin sonucu. Biriken mevzuların patladığı gibi bir durum var. Bu yüzden ilişkilerinizi iyi yönetmeye gayret edin.

İş ortamınızda da sizi yıpratan şeyler olabilir, ama rotanız veya önünüz belli değilse, büyük kavgalara girmek veya kesip atmak gibi radikal tavırlar sergilemek çok mantıklı olmayabilir.

Zihinsel Durumunuz ve Yeni Ay

10 Mart’ta Merkür Koç burcuna geçiyor ve zihinsel olarak biraz rahatlamanızı sağlıyor. Sizin 12. evinize geçecek ve arkanızdan dönen işleri, konuları görmeye başlayacaksınız. Ama akıl karışıklığınız tamamen geçip netleşmeyeceksiniz. Sadece geride durup, gözlemleyip, henüz tam karar vermediğiniz gibi bir enerji olacak.

10 Mart’ta yeni ayımız balık burcunda olacak ve hedeflerinizle ilgili konularda netleşmenize yardımcı olacak bu geçiş. Her halükarda sevgili Boğa burçları, bu hafta kendinize iyi bakın.