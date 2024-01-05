Boğalar ilişkilerinde neleri sever, nelerden hoşlanmaz? Toprak elementinin etkisi

Boğa Burcu'nun ilişki tarzı, avantajları ve zayıflıkları

Boğa burcu, ilişkilerinde istikrar ve güvence ister. Geleceği planlar ve bağlılığa değer verir. Sakin, rahatlatıcı bir kişiliği vardır. Fakat aynı zamanda mülkiyetçidir ve kendini tehdit altında hissederse kuvvetli bir kıskançlık gösterebilir. Oluşturucu ve azimli olması, ilişkilerinde uzun süreli, faydalı sonuçlar elde etmesini sağlar.

Boğa burcu'nun avantajları

Onunla güvende olabilirsiniz. Güvenilir ve kararlıdır. Sizi yarı yolda bırakmaz. Zevkli olması, uyum ve barışa önem vermesi en güzel özellikleridir. Fiziki olarak tutkulu ve dokunsal olarak güçlüdür. Verimli ve işbirlikçi çalışmalarda yaratıcıdır.

Boğa burcu'nun zayıflıkları

Ancak Boğa'nın inatçılığı ve mantıksızca direnmesi zayıf tarafıdır. Bu durum kıskançlık olduğunda ilişkilerde tıkanmaya neden olabilir. Yeterince yaratıcı ve esnek olmayabilir. Daha çok esnekliğe ve hayal gücüne ihtiyacı vardır. Muhafazakarlığı yüzünden kendini geliştirmekte güçlük çekebilir.

Venüs'ün burcu olan Boğa kadınsı, çekici bir burçtur. Huzurlu yapıları ve sakinlikleri ile etkin bir şekilde değil, pasif bir şekilde başkalarını kendilerine doğru çekerler. Aynı zamanda Boğa basit, cinsellikte bedensel istekleri güçlü biçimde belirleyen bir burçtur.

Fazla lafa girmeden, olayı karıştırmadan, net bir tavırları vardır. Sözlerden çok müzik, ya da dokunsal olan şeyler onların cinsel heyecanlarını yükseltebilir. Güvenilir bir dost ya da düşman olduklarında son derece iradeli bir rakip de olabilirler. Boğa'lar uzun süreli ilişkileri severler. Çoğu zaman gençlikte bedensel istekleri yüzünden, yanlış partnerlere de düşme riskleri vardır. Ancak zamanla, olgunlaştıkça, daha kararlı ve seçici olurlar.

Tıpkı boğalar gibi, çabucak öfkelenmezler ama aşırı tahrik edildiklerinde öfkelerini sakinleştirmeleri son derece zor olur.