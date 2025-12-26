Alaplı'da Umre Yolcuları Dualarla Uğurlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen anlamlı programla umre yolcuları kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı programda yakınlarını uğurlayan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Programda Kur'an tilaveti, ilahiler ve dualar

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı; ilahiler ve dualarla devam etti. Merkez Cami imamı Birol Önder, yaptığı konuşmada umrenin manevi önemine vurgu yaparak, 'Bu yolculuk sadece bir seyahat değil, kalplerin arınma yolculuğudur. Rabbim ibadetinizi kabul, yolculuğunuzu hayırlı eylesin' ifadelerini kullandı.

Katılımcılar ve duygusal vedalar

Umre yolcularını uğurlayanlar arasında Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ile umre yakınları ve vatandaşlar yer aldı. Duygusal anların hakim olduğu programda umreciler, gönüllerinde huzur ve yüzlerinde sevinçle mukaddes yolculuklarına çıktı.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE DÜZENLENEN ANLAMLI PROGRAMLA UMRE YOLCULARI KUTSAL TOPRAKLARA DUALARLA UĞURLANDI. DUYGUSAL ANLARIN YAŞANDIĞI PROGRAMDA, YAKINLARINI UĞURLAYAN VATANDAŞLAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI.