Alaplı'da Umre Yolcuları Dualarla Uğurlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen programla umre yolcuları Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:24
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen anlamlı programla umre yolcuları kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı programda yakınlarını uğurlayan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Programda Kur'an tilaveti, ilahiler ve dualar

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı; ilahiler ve dualarla devam etti. Merkez Cami imamı Birol Önder, yaptığı konuşmada umrenin manevi önemine vurgu yaparak, 'Bu yolculuk sadece bir seyahat değil, kalplerin arınma yolculuğudur. Rabbim ibadetinizi kabul, yolculuğunuzu hayırlı eylesin' ifadelerini kullandı.

Katılımcılar ve duygusal vedalar

Umre yolcularını uğurlayanlar arasında Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ile umre yakınları ve vatandaşlar yer aldı. Duygusal anların hakim olduğu programda umreciler, gönüllerinde huzur ve yüzlerinde sevinçle mukaddes yolculuklarına çıktı.

