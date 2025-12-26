DOLAR
İlkadım Hanımeli Konağı hizmete açıldı

İlkadım Belediyesi'nin Hanımeli Konağı Kadıköy Mahallesi'nde açıldı; kadınlara psikolojik, sağlık, eğitim ve sosyal destekler sunulacak.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 19:09
Kadıköy Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'nde kadınlara özel merkez

İlkadım Belediyesi tarafından kadınlara yönelik olarak hayata geçirilen Hanımeli Konağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Proje, kadın emeğini, üretkenliğini ve toplumsal hayattaki rolünü desteklemeyi; İlkadımlı kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yönden güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Konak, Kadıköy Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi üzerinde hizmet vermeye başladı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz açılış öncesinde İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Kurnaz'ın açıklaması şöyle:

"Seçimden önce vaat ettiğimiz projelerimizden bir tanesi Hanımeli Konağı’ydı. Hamdolsun iki yılı doldurmadan bu projemizi hayata geçiriyoruz. Burada İlkadımlı hemşehrilerimize psikolojik destek vereceğiz. Psikologlarımızla yüz yüze destek hizmetleri sunacağız. Aynı zamanda aile terapi hizmetleri de verilecek. Eşler arasındaki uyuşmazlıklara yönelik psikolojik desteklerimiz olacak. Bir diyetisyenimiz var. İlkadımlı hanımlarımıza burada ücretsiz diyetisyen hizmeti sunacağız. Haftanın 5 günü üniversitemizden ve hastanelerimizden hekimlerimiz programlar dahilinde geliyor. Kadınlarımıza sağlık alanında bilgilendirici seminerler düzenliyoruz. Haftada 1 gün müftülükten bir kadın vaizimiz geliyor, dini sohbetler gerçekleştiriyor. İngilizce kursu ve farklı dil kursları da açacağız. Kadınlarımızın hem psikolojik desteklerine hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak çok güzel bir hizmet binası oldu. Tarihi bir binayı derleyip toparladık, ilçemize kazandırdık. İlkadımlı kadınlarımıza hayırlı uğurlu olsun"

Programa Başkan Kurnaz'ın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan ve Ersan Aksu da katılarak konağın İlkadım ve Samsun için hayırlı olmasını diledi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan etkinlikte şunları söyledi:

"Daha önce sosyal hizmetler tarafından kullanılan bina, ilçemizin kadınları için İlkadım Belediyemiz tarafından Hanımeli Konağı olarak hizmete başladı. Bu binanın bir bahçesi var. Ben de bu bahçeye bir oyun grubu yakışır diye düşündüm. İnşallah bu binanın bahçesine oyun grubunu Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz hediye edeceğiz. Kadınlar çocuklarıyla geldiklerinde çocuklar da burada güzel vakit geçirirler diye düşünüyorum"

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyelerinin katılımıyla konağın açılışı, İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın duasıyla gerçekleştirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

