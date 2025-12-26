DOLAR
Alaplı'da TOKİ Şantiyesi ve Yeni Emniyet Binası İncelemesi

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal ve heyet, TOKİ konutları şantiyesini inceledi; yeni Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ziyaret edilerek Baki Acar'a hayırlı olsun denildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:24
Alaplı'da yapımı süren projeler yerinde incelendi. Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal başkanlığındaki heyette AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Altan Güngör ve ilçe teşkilatı yer aldı.

TOKİ Şantiyesinde Çalışmalar Yerinde Görüldü

Heyet, ilçede yapımı devam eden TOKİ konutları inşaat alanında incelemelerde bulundu. Şantiye yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı ve projenin ilerleyişi değerlendirildi.

Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Ziyareti

İncelemelerin ardından yapımı tamamlanarak hizmete giren yeni Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ziyaret edildi. Heyet, binada incelemelerde bulunarak Emniyet Müdür Vekili Baki Acar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve görevinde başarılar diledi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

