Alaplı'da TOKİ Şantiyesi ve Yeni Emniyet Binası İncelemesi
Alaplı'da yapımı süren projeler yerinde incelendi. Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal başkanlığındaki heyette AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Altan Güngör ve ilçe teşkilatı yer aldı.
TOKİ Şantiyesinde Çalışmalar Yerinde Görüldü
Heyet, ilçede yapımı devam eden TOKİ konutları inşaat alanında incelemelerde bulundu. Şantiye yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı ve projenin ilerleyişi değerlendirildi.
Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Ziyareti
İncelemelerin ardından yapımı tamamlanarak hizmete giren yeni Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ziyaret edildi. Heyet, binada incelemelerde bulunarak Emniyet Müdür Vekili Baki Acar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve görevinde başarılar diledi.
