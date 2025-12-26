DOLAR
Ozan Köyü'nde 'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek' eğitimine yoğun ilgi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü'nün programı kapsamında Mehmet Ayrık İlkokulu'nda düzenlenen sağlık eğitimi, öğrencilere erken yaşta sağlık farkındalığı kazandırdı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:57
Ozan Köyü'nde "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" programı yoğun ilgi gördü

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" programı kapsamında Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan Köyü Mehmet Ayrık İlkokulu'nda düzenlenen bilgilendirme etkinliği, öğrenciler ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin amacı ve kapsamı

Programın temel amacı, çocuklara erken yaşta sağlık farkındalığı kazandırmak ve olası acil durumlara karşı bilinç oluşturmaktı. Etkinlikte öğrencilere uygulamalı ve görsel sunumlarla günlük yaşamdaki sağlıklı alışkanlıkların önemi anlatıldı.

Verilen eğitim konuları

Etkinlikte, öğrencilere 112 Acil Sağlık Hizmetleri, afet bilinci, UMKE, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri hakkında bilgiler aktarıldı. Sağlık personelleri tarafından yapılan sunum ve uygulamalı anlatımlar, öğrencilerin konuları daha iyi kavramasını sağladı.

Katılım ve sonuç

Etkinlik, öğrencilerin yoğun ilgisi ve öğretmenlerin katkılarıyla verimli bir şekilde tamamlandı. Programa katılan çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarının, uzun vadede sağlıklı alışkanlıkların yerleşmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

