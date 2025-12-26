AİÇÜ'de Remziye Horuz İçin Mevlid Programı Düzenlendi
Mevlid Töreni Nurettin Atmaca Üniversite Cami'de Yapıldı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencilerinden Remziye Horuz'un vefatı dolayısıyla mevlid programı düzenlendi.
Nurettin Atmaca Üniversite Cami'de gerçekleştirilen programa AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, akademik ve idari personel, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Prof. Dr. İlhami Gülçin, hayatını kaybeden Remziye Horuz'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve üniversite camiasına başsağlığı diledi.
Mevlid programı, yapılan duaların ardından sona erdi.
