AİÇÜ'de Remziye Horuz İçin Mevlid Programı Düzenlendi

AİÇÜ'de Nurettin Atmaca Üniversite Cami'de Remziye Horuz için mevlid düzenlendi; Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, akademik personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:38
Mevlid Töreni Nurettin Atmaca Üniversite Cami'de Yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencilerinden Remziye Horuz'un vefatı dolayısıyla mevlid programı düzenlendi.

Nurettin Atmaca Üniversite Cami'de gerçekleştirilen programa AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, akademik ve idari personel, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. İlhami Gülçin, hayatını kaybeden Remziye Horuz'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve üniversite camiasına başsağlığı diledi.

Mevlid programı, yapılan duaların ardından sona erdi.

