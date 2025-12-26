Kartal'da 1. Hüseyin Güler Yerel Basın Sempozyumu — Kent Basınının Geleceği

Sempozyumda ele alınan başlıklar

Kartal Belediyesi tarafından, uzun yıllar belediye bünyesinde görev yapmış ve yerel basına katkılarıyla anılan gazeteci Hüseyin Güler anısına düzenlenen 1. Hüseyin Güler Yerel Basın Sempozyumu'nda kent medyasının sorunları, vizyonu ve geleceği detaylı şekilde tartışıldı. Etkinlikte kent basınının bugünü ve yarını çok yönlü olarak değerlendirildi.

Programa katılan alanında deneyimli gazeteciler, akademisyenler ve medya temsilcileri yerel basının ekonomik sürdürülebilirliği, dijital dönüşüm süreci, etik ilkeler, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğu ve yerel yönetimlerle ilişkiler gibi başlıkları masaya yatırdı. Ayrıca yerel basın ile sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkiler ve yerel yönetimlerle etkileşim de kapsamlı biçimde ele alındı.

Başkan Yüksel'in vurguları

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sempozyumda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın milletin sesidir" sözünü anımsatarak, basının özgürleşmesinin ve güçlenmesinin demokrasiler için yaşamsal olduğuna dikkat çekti. Yüksel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Basının özgürleşebilmesi ve yerel basının kendi içindeki değerini artırabilmesi için bu birlik oluşumunu çok kıymetli ve değerli buluyorum. Gerek ilçe bazında gerekse İstanbul’da gazeteci arkadaşlarımızın bir dernek çatısı altında buluşabilmesi çok kıymetli. Bu, yerel basının ihtiyaçlarını, ivmesini ve değerini artıracak konu başlıklarını yeniden gözden geçirmelerini sağlayacak. Yerel basından gelen geri bildirimleri ciddiye alan belediyeler hem kendisine hem de sürece katkı sağlar. Bu süreçlerde elbette ki bazı eleştiriler kullanıldığı dil bakımından çok öğretici ve kapsayıcı olurken bazılarında maalesef aynı çizgiyi göremiyoruz. Bu durum yalnızca Kartal için değil, tüm basın camiası için geçerli. Aslında Kartal’da yerel basında dernekleşme sürecinin ilk değil ama ne kadar ileriye giderse o kadar kıymetli olacaktır. Sevgili abim Hüseyin Güler de basının içerisinden gelmiş olmasından dolayı bunu çok önemseyen biriydi. Yerel basında yan yana durabilmenin ve bazı etik değerlerin ortaklaştırılabilmenin bir dernekleşme oluşumuyla daha ileriye gideceğini düşünüyordu ve söylüyordu, bunu hayata geçirmek için de ciddi gayretler ortaya koydu. İşin merkezinden gelmiş olmanın verdiği duygularla bu oluşuma çok destek kattı."

Başkan Yüksel, sempozyumun yalnızca bir anma etkinliği olmadığını, aynı zamanda yerel basının güçlenmesine katkı sunacak kalıcı bir platform yaratma hedefi taşıdığına değinerek, programa katılan tüm basın emekçilerine ve Kartallı yurttaşlara teşekkür etti.

KARTAL BELEDİYESİ TARAFINDAN, UZUN YILLAR BELEDİYE BÜNYESİNDE ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENEN VE YEREL BASINA SUNDUĞU KATKILARLA HAFIZALARDA YER EDİNEN GAZETECİ HÜSEYİN GÜLER ANISINA ANLAMLI BİR ETKİNLİĞE İMZA ATILDI. BU KAPSAMDA DÜZENLENEN 1. HÜSEYİN GÜLER YEREL BASIN SEMPOZYUMU'NDA, KENT MEDYASININ SORUNLARI, VİZYONU VE GELECEĞİ AYRINTILI OLARAK ELE ALINDI.