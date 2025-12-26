Şehit Babası Mehmet Üngör’den Vali Hüseyin Aksoy’a Ziyaret
Eskişehir Valiliği'nde taziye görüşmesi
Şehit Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör'ün babası Mehmet Üngör, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.
14 Nisan 2001 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesi Yazıkonak bölgesi'nde teröristlerin hain pususunda hayatını kaybeden şehidin acısı, ziyaretle yad edildi.
Vali Hüseyin Aksoy, ziyaret sırasında şehidin babasına başsağlığı dileyerek kendisine sağlıklı ömürler temennisinde bulundu.
