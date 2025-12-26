DOLAR
Şehit Babası Mehmet Üngör’den Vali Hüseyin Aksoy’a Ziyaret

Şehit Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör'ün babası Mehmet Üngör, Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:24
Eskişehir Valiliği'nde taziye görüşmesi

Şehit Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör'ün babası Mehmet Üngör, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

14 Nisan 2001 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesi Yazıkonak bölgesi'nde teröristlerin hain pususunda hayatını kaybeden şehidin acısı, ziyaretle yad edildi.

Vali Hüseyin Aksoy, ziyaret sırasında şehidin babasına başsağlığı dileyerek kendisine sağlıklı ömürler temennisinde bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

