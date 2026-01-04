Bolu’ya Ziyaretçi Akını: Milli ve Tabiat Parklarına 1 milyon 559 bin 487 Kişi

Bolu’da bulunan milli parklar ve tabiat parkları, 2025 yılı boyunca toplam 1 milyon 559 bin 487 kişiyi ağırladı. Yüz ölçümünün yüzde 65’i ormanlarla kaplı olan Bolu, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti.

Ziyaretçi Dağılımı

Bolu’da yer alan parklar ve 2025 ziyaretçi sayıları şu şekilde kaydedildi:

Abant Gölü Milli Parkı: 809 bin 483 kişi

Gölcük Tabiat Parkı: 412 bin 81 kişi

Yedigöller Milli Parkı: 324 bin 75 kişi

Karagöl Tabiat Parkı: 7 bin 545 kişi

Göksu Tabiat Parkı: 5 bin 109 kişi

Sülüklügöl Tabiat Parkı: 1 bin 194 kişi

En fazla ziyaretçi yoğunluğu Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkında görüldü. Abant, 809 bin 483 ziyaretçiyle listenin başında yer aldı; onu 412 bin 81 ziyaretçiyle Gölcük ve 324 bin 75 ziyaretçiyle Yedigöller takip etti.

