DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.303,17 -1,11%

Bolu’ya Ziyaretçi Akını: Milli ve Tabiat Parklarına 1 milyon 559 bin 487 Kişi

Bolu'nun milli ve tabiat parkları 2025'te toplam 1 milyon 559 bin 487 ziyaretçi ağırladı; Abant Gölü ve Gölcük en çok tercih edilen alanlar oldu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:30
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:30
Bolu’ya Ziyaretçi Akını: Milli ve Tabiat Parklarına 1 milyon 559 bin 487 Kişi

Bolu’ya Ziyaretçi Akını: Milli ve Tabiat Parklarına 1 milyon 559 bin 487 Kişi

Bolu’da bulunan milli parklar ve tabiat parkları, 2025 yılı boyunca toplam 1 milyon 559 bin 487 kişiyi ağırladı. Yüz ölçümünün yüzde 65’i ormanlarla kaplı olan Bolu, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti.

Ziyaretçi Dağılımı

Bolu’da yer alan parklar ve 2025 ziyaretçi sayıları şu şekilde kaydedildi:

Abant Gölü Milli Parkı: 809 bin 483 kişi

Gölcük Tabiat Parkı: 412 bin 81 kişi

Yedigöller Milli Parkı: 324 bin 75 kişi

Karagöl Tabiat Parkı: 7 bin 545 kişi

Göksu Tabiat Parkı: 5 bin 109 kişi

Sülüklügöl Tabiat Parkı: 1 bin 194 kişi

En fazla ziyaretçi yoğunluğu Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkında görüldü. Abant, 809 bin 483 ziyaretçiyle listenin başında yer aldı; onu 412 bin 81 ziyaretçiyle Gölcük ve 324 bin 75 ziyaretçiyle Yedigöller takip etti.

BOLU’DA BULUNAN MİLLİ PARKLAR VE TABİAT PARKLARI, 2025 YILI BOYUNCA TOPLAM 1 MİLYON 559 BİN 487...

BOLU’DA BULUNAN MİLLİ PARKLAR VE TABİAT PARKLARI, 2025 YILI BOYUNCA TOPLAM 1 MİLYON 559 BİN 487 KİŞİYİ AĞIRLADI.

BOLU’DA BULUNAN MİLLİ PARKLAR VE TABİAT PARKLARI, 2025 YILI BOYUNCA TOPLAM 1 MİLYON 559 BİN 487...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak Belediyesi'nden Kar Temizleme Uyarısı
2
Diyadin’li Gençler Allahuekber Dağları’nda Sarıkamış Şehitlerini Andı — 111. Yıl Dönümü
3
Iğdır'da Kapanan Köy Yollarına Müdahale: 11 Yol, 55 km
4
Naip Barajı Kritik Eşiğin Altında: Tekirdağ Susuzluğun Eşiğinde
5
Edirne'de Mahmudiye Kışlası restorasyonu: Vali Yunus Sezer yerinde inceledi
6
Eğirdir’den Gelen Ana Su Hattındaki Patlak Onarıldı
7
Şırnak'ta Gece Boyu Karla Mücadele: Uludere-Habur II Yolu Açılıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları