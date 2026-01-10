Bozgeyik'ten 10 Ocak Mesajı: Basın Emekçilerine Vefa

Bünyamin Bozgeyik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basının önemini vurgulayıp, hayatını kaybeden gazetecileri andı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:02
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:48
AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik'ten vurgular

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Basın mensuplarının emekleri her türlü takdiri hak ediyor"

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, zaman mefhumu gözetmeksizin, büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan gazetecilerimiz; demokrasimizin güçlenmesine, toplumsal bilinç ve farkındalığın artmasına önemli katkılar sunmaktadır. Özellikle yerel basınımız, şehirlerimizin sesi olma noktasında çok kıymetli bir görev üstlenmektedir"

Zor şartlar altında mesleğini icra eden basın mensuplarının emeklerinin her türlü takdiri hak ettiğini vurgulayan Bozgeyik, şöyle devam etti:

"Gazetecilik, doğruluktan sapmadan, tarafsızlık ilkesini esas alarak, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu her şartta önceleyen onurlu bir meslektir. Hakikatin peşinde, baskı ve tehditlere rağmen kalemini vicdanla kullanan basın emekçileri, toplumların ortak hafızasını oluşturmaktadır. Gerçeğin dünyaya duyurulması uğruna, Gazze’de ve Filistin topraklarında görev yaparken hayatını kaybeden gazeteci kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Hakikatin sesi olmaya çalışan basın emekçilerine yönelik saldırıları da en güçlü şekilde kınıyorum"

Mesajının sonunda Bozgeyik, başta Gaziantep’te görev yapan basın mensupları olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanında ve dünyanın farklı coğrafyalarında görevini fedakârlıkla sürdüren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, görevleri başında hayatını kaybeden tüm basın emekçilerini rahmet ve saygıyla andı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

