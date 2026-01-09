Edirne Otogarı'nda feci kaza: Şoför otobüsün altında kaldı

Edirne Otogarı'nda yedek şoförün aracı çalıştırması sonucu meydana gelen kazada asıl şoför M.A. yaşamını yitirdi, muavin yaralandı. Olay anı kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:34
Edirne Otogarı'nda feci kaza: Şoför otobüsün altında kaldı

Edirne Otogarı'nda feci kaza: Şoför otobüsün altında kaldı

Edirne Otogarı'nda meydana gelen kazada, yolcu otobüsünün hareket etmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın detayları

Antalya seferine hazırlanmakta olan 35 CBR 229 plakalı yolcu otobüsünde, yolcu yüklemek için bagaj bölümüne inen asıl şoför M.A. ile muavin bulunuyordu. Bu sırada direksiyon başında olan yedek şoför O.B.'nin aracı çalıştırmasıyla otobüs ileriye doğru hareket etti ve M.A. ile muavini ezdi.

Olay yerindeki bir sağlık çalışanı, kapana kısılmış pozisyondaki yaralılara anında müdahale ederek dakikalarca kalp masajı yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muavinin tedavisi sürüyor.

Soruşturma ve gelişmeler

Kazayla ilgili olarak yedek şoför O.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma yetkililerce devam ediyor.

Önemli bilgi: Kazanın oluş anı ve müdahaleler güvenlik kameralarına yansıdı; soruşturma bulguları doğrultusunda yetkililer açıklama yapacak.

EDİRNE OTOGARI'NDA MEYDANA GELEN FECİ KAZADA, YEDEK ŞOFÖRÜN ARACI HAREKET ETTİRMESİ SONUCU...

EDİRNE OTOGARI'NDA MEYDANA GELEN FECİ KAZADA, YEDEK ŞOFÖRÜN ARACI HAREKET ETTİRMESİ SONUCU OTOBÜSÜN ALTINDA KALAN ASIL ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ, MUAVİN YARALANDI.

EDİRNE OTOGARI'NDA MEYDANA GELEN FECİ KAZADA, YEDEK ŞOFÖRÜN ARACI HAREKET ETTİRMESİ SONUCU...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıgöl'ün yüksek kesimlerine kısa süreli kar yağışı
2
Gaziantep Nakliyatçılarda Seçim Heyecanı: Ahmet Kaya Başkan Adayı
3
Malatya’da 7/24 Karla Mücadele: Sami Er TOKİ Karagöz’de İnceledi
4
Şükrü Alakoç'tan Yozgat Tandır Kebabı Püfleri
5
Mehmet Kaya’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
6
Düzce'de 2025: 70 bin 300 Ton Evsel Atık Toplandı
7
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin TL ceza: Yenikent'te vahşi depolama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları