Edirne Otogarı'nda feci kaza: Şoför otobüsün altında kaldı

Edirne Otogarı'nda meydana gelen kazada, yolcu otobüsünün hareket etmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın detayları

Antalya seferine hazırlanmakta olan 35 CBR 229 plakalı yolcu otobüsünde, yolcu yüklemek için bagaj bölümüne inen asıl şoför M.A. ile muavin bulunuyordu. Bu sırada direksiyon başında olan yedek şoför O.B.'nin aracı çalıştırmasıyla otobüs ileriye doğru hareket etti ve M.A. ile muavini ezdi.

Olay yerindeki bir sağlık çalışanı, kapana kısılmış pozisyondaki yaralılara anında müdahale ederek dakikalarca kalp masajı yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muavinin tedavisi sürüyor.

Soruşturma ve gelişmeler

Kazayla ilgili olarak yedek şoför O.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma yetkililerce devam ediyor.

Önemli bilgi: Kazanın oluş anı ve müdahaleler güvenlik kameralarına yansıdı; soruşturma bulguları doğrultusunda yetkililer açıklama yapacak.

