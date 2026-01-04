DOLAR
Düzce’de Yaralı Yavru Karaca Duyarlı Vatandaş Tarafından Kurtarıldı

Düzce Güzeldere'de karlar içinde bulunan yaralı yavru karaca, vatandaşın müdahalesiyle DKMP ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:46
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:49
Düzce’de Yaralı Yavru Karaca Kurtarıldı

Güzeldere köyünde duyarlı vatandaş müdahalesiyle hayatı kurtarıldı

Düzce’nin Güzeldere köyü mevkiinde, karlarla kaplı arazide yaralı halde bulunan yavru karaca, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarılarak koruma altına alındı. Karaca, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Olay, Düzce merkeze bağlı Güzeldere köyü kırsalında meydana geldi. Bölgedeki yoğun kar yağışının ardından arazide dolaşan Musa Şahin, karların arasında bitkin halde yürüyen bir hayvan fark etti. Yaklaştığında, hayvanın yaralı bir yavru karaca olduğunu gören Şahin, soğuktan etkilenen hayvanı hemen kucağına alarak korumaya çalıştı.

Karacayı bulunduğu yerden güvenli bir noktaya taşıyan Şahin, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralı karacayı teslim aldı ve gerekli bakımın sağlanması için yetkililere yönlendirdi.

Olay, bölge halkının duyarlılığını ve yabani yaşama yönelik müdahalelerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜZCE'NİN GÜZELDERE KÖYÜ MEVKİİNDE, KARLARIN İÇİNDE YARALI HALDE BULUNAN YAVRU KARACA, DUYARLI VATANDAŞ MUSA ŞAHİN TARAFINDAN KURTARILDI. ŞAHİN'İN KUCAĞINA ALARAK KARLI BÖLGEDEN KURTARDIĞI KARACA, TEDAVİ EDİLMEK ÜZERE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

