Bozüyük'te Tilki ile Sokak Kedisinin Oyunu Kamerada

Doğal ve Sıcak Bir Karşılaşma

ilecik'in Bozüyük ilçesinde kayda geçen görüntüler, doğanın şehirle buluştuğu anlardan birini gözler önüne serdi. Tilki ile sokak kedisinin dostane oyun anları, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kamera kaydında, ilçe merkezine inen tilki ile kedi 4 Eylül Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde görülüyor. Görüntüler, iki hayvanın birbirine temkinli ama meraklı yaklaşımını ve kısa süreli oyun halini yansıtıyor.

Kayda yansıyan anlarda, tilki ile sokak kedisi bir ağacın etrafında birlikte oyun oynuyor; görüntüler hem bölge sakinlerinin hem de doğa meraklılarının ilgisini çekti.