Bozyazı'da Öğrenciler Sahilde Temizlik Yaptı — Tekeli'de Çevre Bilinci

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Vali Çetin Birmek İlkokulu öğrencileri, öğretmenler, veliler ve jandarma ile Tekeli sahilini temizledi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 14:45
Bozyazı'da Öğrenciler Sahilde Temizlik Yaptı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde Vali Çetin Birmek İlkokulu öğrencileri, öğretmenler, veliler ve jandarmanın katılımıyla Tekeli Mahallesi sahilinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Etkinlik ve Katılımcılar

Etkinlik, sınıf öğretmeni Özgür Toğrul öncülüğünde, Toplum Hizmeti ve Aile Yılı kapsamında düzenlendi. Çalışmaya öğrenciler, öğretmenler, veliler ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı motosikletli huzur timleri katıldı.

Sahilde Yapılan Çalışma ve Eğitim

Öğrencilere temiz çevrenin önemi ve sahil kirliliğinin doğaya verdiği zararlar uygulamalı olarak anlatıldı. Sahilden pet şişeler, cam ve soda şişeleri, kırık atıklar, naylon poşetler, ayakkabılar, kıyafetler ve çeşitli evsel atıklar toplandı.

Öğretmenin Mesajı

Sınıf öğretmeni Özgür Toğrul, "Amacımız öğrencilerimizin çevreye karşı daha duyarlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Temiz bir sahilin hem doğa hem de insanlar için ne kadar önemli olduğunu yerinde gösterdik. Velilerimizin desteği ve jandarma ekiplerimizin katkısı bizler için çok kıymetli" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

