Aysel Şener Global Teacher Prize'te İlk 50'ye Kaldı — Ödülü Kanser ve Kız Çocuklarına Ayıracak

Aysel Şener, eğitim dünyasının Nobel'i sayılan Global Teacher Prize'te ilk 50 finalist arasında

Çocukluğunda her gün 4 km yürüyerek okula ulaşan ve mesleğe köy okullarında başlayan 22 yıllık sınıf öğretmeni Aysel Şener, Amerikan Varkey Vakfı tarafından düzenlenen Global Teacher Prize yarışmasında ilk 50 finalist arasına girdi. Yarışmaya 139 ülkeden 5 binden fazla öğretmen başvurdu; Şener Türkiye'yi temsil eden tek Türk eğitimci oldu.

Kariyer yolculuğu ve görev yaptığı okullar

Ortaöğretimini her gün 4 km yürüyerek tamamlayan Şener, lise ve üniversiteyi dereceyle bitirdikten sonra 2003 yılında ilk görev yeri olan Adıyaman Kahta'nın Kavaklı köyüne atandı. Meslek hayatı boyunca Van, Muğla, Hatay ve Antalya'daki köy okullarında görev yapan Şener, halen Antalya Aksu ilçesindeki Aksu Solak İlkokulunda öğretmen olarak görev yapıyor.

Projeler ve eserleri

Şener, görev yaptığı okullarda hayata geçirdiği çok sayıda projeyle adından söz ettirdi. Kurucusu olduğu projeler arasında Okumak Yaşamaktır, Etik Değerlerimiz, Çığlık Projesi, Yine Yeniden, Nezaket Bulaşıcıdır, İyilikte Yarışalı Sevgide Buluşalım ve eTwinning kapsamında yürüttüğü Mühendis Ellerim Sağlam Temellerim yer alıyor. Ayrıca 37 bin 100 proje arasından ilk 100'e giren çalışmasıyla ulusal konferansa davet edildi.

Projelerinin yanı sıra çocuklara ulaşmak için yazdığı 10 tane hikaye kitabı ile doğaya, hayvanlara ve yaşlılara nezaket temalarını işleyen Şener, çalışmaları sonucunda 2023 yılında Yılın Öğretmeni seçildi.

Ödül vaadi ve hedefleri

Global Teacher Prize'de ilk 50 içinde yer almanın kendisi için büyük gurur olduğunu belirten Şener, yarışmada birinci gelmesi durumunda verilecek olan 1 Milyon Dolar ödülünü ikiye ayıracağını açıkladı. Şener ödülün yüzde ellisini öncelikle kanser hastalarına ve bu alanda çalışan vakıf ile derneklere bağışlayacağını, kalan yüzde ellisini ise kimsesiz kız çocuklarının eğitimine harcayacağını söyledi.

İlham veren öğrencilik yılları ve mesajı

Kendi öğrenci yıllarını zor şartlarla geçen Şener, birleştirilmiş sınıfta okuduğunu ve ortaokul olmadığı için her gün 4 km yürüdüğünü anlattı. Bu zorlukların kendisini yıldırmadığını, aksine öğretmen olma hayalini güçlendirdiğini vurguladı. Şener projelerini ve eğitim yaklaşımını üretkenlik, erdem ve bütüncül gelişim ilkeleri çerçevesinde planladığını belirterek iyiliğin bulaşıcı olduğu mesajını paylaştı.

Aysel Şener için ilk 50'de yer almak zaten büyük bir onur; önümüzdeki değerlendirmelerle ilk 10 belirlenip birinciye 1 Milyon Dolar ödül verilecek.

