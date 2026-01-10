BŞEÜ Bilim Kafe'de 'Gıda Zehirlenmeleri' — Gıda Güvenliği ve Sağlıkta Güvence

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde, toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda zehirlenmeleri konusu ele alındı.

Konferansın içeriği

Etkinlikte gıda kaynaklı hastalıkların ortaya çıkış nedenleri, zehirlenmeye yol açan etkenler ve korunma yöntemleri bilimsel veriler ışığında değerlendirildi. Sunumlarda, yanlış saklama ve hazırlama koşullarının oluşturduğu riskler ile günlük yaşamda alınabilecek önlemler vurgulandı. Özellikle ev ortamı ve toplu tüketim alanlarında gıda güvenliğinin önemi öne çıkarıldı.

Konuşmacılar ve katılımcılar

Konferans, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Alper Karagöz, Prof. Dr. Mehmet Dokur ve Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Arıkan tarafından verildi. Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri etkinliği ilgiyle takip etti.

Soru-cevap ve sonuç

Gerçek yaşamdan örneklerle zenginleştirilen anlatımların ardından, öğrencilerin yönelttiği sorular akademisyenler tarafından ayrıntılı şekilde yanıtlandı. Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

