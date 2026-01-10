BŞEÜ Bilim Kafe'de 'Gıda Zehirlenmeleri' — Gıda Güvenliği ve Sağlıkta Güvence

BŞEÜ Bilim Kafe'de düzenlenen 'Gıda Zehirlenmeleri' konferansında gıda kaynaklı hastalıklar, riskler ve korunma yöntemleri akademisyenlerce anlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:22
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:22
BŞEÜ Bilim Kafe'de 'Gıda Zehirlenmeleri' — Gıda Güvenliği ve Sağlıkta Güvence

BŞEÜ Bilim Kafe'de 'Gıda Zehirlenmeleri' — Gıda Güvenliği ve Sağlıkta Güvence

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde, toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda zehirlenmeleri konusu ele alındı.

Konferansın içeriği

Etkinlikte gıda kaynaklı hastalıkların ortaya çıkış nedenleri, zehirlenmeye yol açan etkenler ve korunma yöntemleri bilimsel veriler ışığında değerlendirildi. Sunumlarda, yanlış saklama ve hazırlama koşullarının oluşturduğu riskler ile günlük yaşamda alınabilecek önlemler vurgulandı. Özellikle ev ortamı ve toplu tüketim alanlarında gıda güvenliğinin önemi öne çıkarıldı.

Konuşmacılar ve katılımcılar

Konferans, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Alper Karagöz, Prof. Dr. Mehmet Dokur ve Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Arıkan tarafından verildi. Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri etkinliği ilgiyle takip etti.

Soru-cevap ve sonuç

Gerçek yaşamdan örneklerle zenginleştirilen anlatımların ardından, öğrencilerin yönelttiği sorular akademisyenler tarafından ayrıntılı şekilde yanıtlandı. Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

BŞEÜ’DE BİLİM KAFE İLE GIDADA GÜVENLİK, SAĞLIKTA GÜVENCE ANLATILDI

BŞEÜ’DE BİLİM KAFE İLE GIDADA GÜVENLİK, SAĞLIKTA GÜVENCE ANLATILDI

BŞEÜ’DE BİLİM KAFE İLE GIDADA GÜVENLİK, SAĞLIKTA GÜVENCE ANLATILDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Soba Üzerinde Demlenen Kış Çayları Yoğun İlgi Görüyor
2
Mersin Büyükşehir, atıktan 117 bin megavat elektrik üretti
3
Konya'da Bahçe Müzesi: Mehmet Özceran'ın 30 Yıllık Koleksiyonu
4
Battalgazi'de Gece Boyu Kar Mesaisi
5
Çanakkale'de Balıkçılar Yavru Caretta Carettayı Kurtardı
6
Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Eğitiminin 180. Yılı Kutlandı
7
Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları