BŞEÜ'de Satrançta Başarı: Öğrenciler Ödüllendirildi

Senato Salonu'nda törenle onurlandırıldılar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen satranç etkinliğinde başarı gösteren öğrenciler ile organizasyonda görev alan uzman personeller, Senato Salonunda üniversite yönetimi tarafından ağırlandı.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, BŞEÜ Genel Sekreteri Muhammet Büyük, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Fakrullah Tohumcu ile Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Emre Şenyüzlü katıldı. Toplantıda satrancın üniversite öğrencileri arasında yaygınlaştırılması, ilerleyen dönemlerde düzenlenmesi planlanan etkinlikler, kulüp çalışmaları ve personele yönelik faaliyetler ele alındı.

Programın sonunda satranç etkinliğinde başarı gösteren öğrencilere ve organizasyona katkı sağlayan uzman personellere teşekkür belgeleri ve hediyeler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yönetimi tarafından takdim edildi.

