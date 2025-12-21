BŞEÜ Kurumsal Kimlik Kılavuzu Hazırlandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin köklü değerlerinden güç alarak çağdaş ve saygın bir yükseköğretim kurumu olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Bu süreçte ’Kurumsal Kimlik Kılavuzu’ üniversitemizin vizyonunu, misyonunu ve kültürel birikimini yansıtan en önemli unsurlardan biridir".

Hazırlık Süreci

Kurumsal Kimlik çalışmaları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi görevlendirilmeyle başlamış; gerekli altyapının oluşturulmasının ardından hazırlanan taslak, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne devredilmiştir. Taslak kılavuz, günün ve geleceğin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılan ilavelerle son şeklini almıştır.

Kılavuzun Kapsamı ve Amaçları

Rektör Kaplancıklı, kılavuzun üniversitenin tüm iletişim araçlarında birliğin, bütünlüğün ve tutarlılığın sağlanması amacıyla hazırlandığını belirtti. Kılavuz; logo kullanımı, renk paleti, tipografi ve kurumsal belgelerdeki tasarım standartları gibi görsel kimlik öğelerini sistematik biçimde tanımlamaktadır.

"Kurumsal Kimlik Kılavuzu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin görsel ve yazılı tüm iletişim araçlarında birlik, bütünlük ve tutarlılığın sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Logomuzdan renk paletimize, tipografiden kurumsal belgelerdeki tasarım standartlarına kadar tüm görsel kimlik öğeleri bu kılavuzda sistematik biçimde tanımlanmıştır. Büyük özveri ile hazırlanan bu kılavuz, üniversitemizin resmî kimliğinin doğru, tutarlı ve güçlü biçimde kullanılmasını sağlayarak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi markasının değerini korumayı ve güçlendirmeyi hedeflemektedir. Akademik ve idari birimlerimizin yanı sıra üniversitemizle iş birliği yapan tüm paydaşların, iletişim çalışmalarında bu kılavuzu esas almaları kurumsal bütünlüğümüz açısından büyük önem taşımaktadır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kurumsal Kimlik Kılavuzu, yalnızca bir tasarım rehberi değil; aynı zamanda üniversitemizin vizyonunu, estetik anlayışını ve kurumsal duruşunu yansıtan bir kimlik belgesidir".

Hazırlanan kılavuzun, üniversitenin marka değerini korumak ve güçlendirmek için rehber niteliği taşıdığı; akademik, idari birimler ve iş birliği yapılan tüm paydaşların iletişim çalışmalarında bu standartlara uymasının önem taşıdığı vurgulandı.

BŞEÜ'NÜN 'KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU' HAZIRLANDI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BŞEÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI