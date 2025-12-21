DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.794.728,2 -0,49%

BŞEÜ Kurumsal Kimlik Kılavuzu Hazırlandı

BŞEÜ, Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nu tamamladı; görsel ve yazılı iletişimde birlik, tutarlılık ve marka değeri hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:43
BŞEÜ Kurumsal Kimlik Kılavuzu Hazırlandı

BŞEÜ Kurumsal Kimlik Kılavuzu Hazırlandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin köklü değerlerinden güç alarak çağdaş ve saygın bir yükseköğretim kurumu olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Bu süreçte ’Kurumsal Kimlik Kılavuzu’ üniversitemizin vizyonunu, misyonunu ve kültürel birikimini yansıtan en önemli unsurlardan biridir".

Hazırlık Süreci

Kurumsal Kimlik çalışmaları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi görevlendirilmeyle başlamış; gerekli altyapının oluşturulmasının ardından hazırlanan taslak, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne devredilmiştir. Taslak kılavuz, günün ve geleceğin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılan ilavelerle son şeklini almıştır.

Kılavuzun Kapsamı ve Amaçları

Rektör Kaplancıklı, kılavuzun üniversitenin tüm iletişim araçlarında birliğin, bütünlüğün ve tutarlılığın sağlanması amacıyla hazırlandığını belirtti. Kılavuz; logo kullanımı, renk paleti, tipografi ve kurumsal belgelerdeki tasarım standartları gibi görsel kimlik öğelerini sistematik biçimde tanımlamaktadır.

"Kurumsal Kimlik Kılavuzu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin görsel ve yazılı tüm iletişim araçlarında birlik, bütünlük ve tutarlılığın sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Logomuzdan renk paletimize, tipografiden kurumsal belgelerdeki tasarım standartlarına kadar tüm görsel kimlik öğeleri bu kılavuzda sistematik biçimde tanımlanmıştır. Büyük özveri ile hazırlanan bu kılavuz, üniversitemizin resmî kimliğinin doğru, tutarlı ve güçlü biçimde kullanılmasını sağlayarak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi markasının değerini korumayı ve güçlendirmeyi hedeflemektedir. Akademik ve idari birimlerimizin yanı sıra üniversitemizle iş birliği yapan tüm paydaşların, iletişim çalışmalarında bu kılavuzu esas almaları kurumsal bütünlüğümüz açısından büyük önem taşımaktadır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kurumsal Kimlik Kılavuzu, yalnızca bir tasarım rehberi değil; aynı zamanda üniversitemizin vizyonunu, estetik anlayışını ve kurumsal duruşunu yansıtan bir kimlik belgesidir".

Hazırlanan kılavuzun, üniversitenin marka değerini korumak ve güçlendirmek için rehber niteliği taşıdığı; akademik, idari birimler ve iş birliği yapılan tüm paydaşların iletişim çalışmalarında bu standartlara uymasının önem taşıdığı vurgulandı.

BŞEÜ'NÜN 'KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU' HAZIRLANDI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BŞEÜ) REKTÖRÜ...

BŞEÜ'NÜN 'KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU' HAZIRLANDI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BŞEÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkadım’ın Gençleri Doğada Buluştu: Hayatta Kalma ve Açık Alan Eğitimi
2
GRTC'nin Yeni Yönetim ve İstişare Kurulları Belirlendi
3
Silifke İl Olma Hedefini Hızlandırıyor
4
Çeşme'de Eski Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu Vefat Etti
5
İncirliova'da Fidan Dikimi: Başkan Kaya "Her fidan yarınlara bırakılan yeşil miras"
6
Diyarbakır'da 2025 Aile Yılı: Koruyucu Aile Sayısı 107’ye Ulaştı
7
Diyarbakır'dan 'Aile Yılı'na Güçlü Destek: Koruyucu Aile Sayısı 107’ye Ulaştı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025