Bu güllerden biri farklı! Einstein kadar zeki olanların bulabileceği görsel test

Bir optik illüzyon zeka testiyle daha karşınızdayız. Bu tür testlerin amacı farklı nesneleri olabildiğince hızlı bir şekilde ayırt etmektir. Resimdeki farklı bir gülü 9 saniyede bulmak için dahi olmanız gerekiyor.

Bir optik illüzyon zeka testiyle daha karşınızdayız. Bu akıllı bulmacanın görsel zekanızı ve bilişsel becerilerinizi ölçecek güllerle dolu bir sayfası var.





Tamamen aynı olan bir gül diğerlerinden farklıdır. 9 saniyede farklı bir gül bulmanız isteniyor. Bu resimdeki farklı bir gülü ancak bir dahi 9 saniyede bulabilir.

Resimdeki farklı bir nesneyi 9 saniyede bulmayı başaranları tebrik ederiz. Bu sizin IQ'nuzun yüksek olduğunu gösterir.

9 saniye içinde resimde başka bir gül bulamazsanız endişelenmeyin. Sorunun doğru cevabı diğer haberimizde sizleri bekliyor.





Resme yakından bakarsanız, bir resmin diğerlerinden farklı bir dokuya sahip olduğunu fark edeceksiniz. Bu farkı anlamak için detayları dikkatlice incelemeniz gerekir.

Akıllı bir bulmaca olan bu resimde farklı nesneyi bulmak için detayları dikkatlice incelemeniz gerekiyor. Sadece yüksek IQ'ya sahip kişiler resimde farklı bir nesne bulabilir. İlk bakışta bu resimde başka bir nesne bulmayı başardıysanız görsel zekanız ve bilişsel becerileriniz gelişmiştir.



