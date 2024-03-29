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Bu hafta 3’ü yerli 9 film izleyici ile buluşuyor

29 Mart Cuma günü, vizyona yeni girecek filmler belli oldu. Bu hafta, 3’ü yerli olmak üzere toplamda 9 film izleyici ile buluşacak.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 12:33
Bu hafta 3’ü yerli 9 film izleyici ile buluşuyor

29 Mart Cuma günü itibari ile beyaz perdede izlenebilecek filmler ise şu şekilde:

Yerli filmler:

“Güneşi Söndürmem Gerek”

Yön: Hande Türkel

“Mir’at İblisin Laneti”

Yön: Cengiz Kaplan

“Cin Günü”

Yön: Ayhan Al

Yabancı filmler:

“Hayalet Avcıları: Ürperti”

Yön: Gil Kenan

“Lassie: Yepyeni Bir Macera”

Yön: Hanno Olderdissen

“İhtiyar Delikanlı”

Yön: Park Chan Wook

“Winnie the Pooh: Kan ve Bal 2”

Yön: Rhys Frake-Waterfield

“Sahipsiz”

Yön: David Willing

Animasyon:

“Riki Rhino: Kahraman Kanatlar”

Yön: Erwin Budiono

29 Mart vizyon filmleri

29 Mart vizyon filmleri

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