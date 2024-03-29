Bu hafta 3’ü yerli 9 film izleyici ile buluşuyor

29 Mart Cuma günü itibari ile beyaz perdede izlenebilecek filmler ise şu şekilde:
Yerli filmler:
“Güneşi Söndürmem Gerek”
Yön: Hande Türkel
“Mir’at İblisin Laneti”
Yön: Cengiz Kaplan
“Cin Günü”
Yön: Ayhan Al
Yabancı filmler:
“Hayalet Avcıları: Ürperti”
Yön: Gil Kenan
“Lassie: Yepyeni Bir Macera”
Yön: Hanno Olderdissen
“İhtiyar Delikanlı”
Yön: Park Chan Wook
“Winnie the Pooh: Kan ve Bal 2”
Yön: Rhys Frake-Waterfield
“Sahipsiz”
Yön: David Willing
Animasyon:
“Riki Rhino: Kahraman Kanatlar”
Yön: Erwin Budiono