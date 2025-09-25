Bu Hafta 9 Film Vizyonda: Oflu Hoca 5, Sevince, Gündüz Apollon Gece Athena

Komediden gerilime bu hafta 9 film vizyona giriyor; öne çıkanlar arasında Oflu Hoca 5, Sevince ve Gündüz Apollon Gece Athena yer alıyor.

Sinema Salonlarına Bu Hafta 9 Yeni Film Giriyor

Bu hafta sinema programları, komediden dramaya, korku ve gerilimden animasyona uzanan toplam 9 yeni yapımla zenginleşiyor. İzleyiciler farklı türlerdeki filmler arasından tercih yapabilecek.

Oflu Hoca 5

Çetin Altay ve Seymen Aydın'ın başrollerini paylaştığı devam filmi Oflu Hoca 5, komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Filmin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar yer alıyor.

Filmin konusu özetle şöyle: "Karısı vefat ettiğinden beri bekar hayatı yaşayan Oflu Hoca'nın haline üzülen dostları hocayı evlendirmeye karar verir. Fakat Oflu Hoca'ya uygun bir eş bulmak için yaptıkları her deneme ayrı bir maceraya dönüşür."

Sevince

Hayat Van Eck, Bahar Şahin, Sevinç Erbulak ve Altan Erkekli'nin rol aldığı Sevince, yönetmen Barış Başar'ın filmi. Senaryo Ünal Yeter ve Barış Başar'a ait olan yapım, İzmir'den İstanbul'a konservatuvar eğitimi için gelen iki genç arasındaki aşkı odağına alıyor.

Gündüz Apollon Gece Athena

Emine Yıldırım'ın yönettiği Gündüz Apollon Gece Athena, yetimhanede büyüyen genç bir kızın annesinin hayaletini bulma umuduyla çıktığı fantastik, eğlenceli ve duygusal yolculuğu anlatıyor. Filmde başrolleri Ezgi Çelik, Barış Gönenen ve Selen Uçer paylaşıyor.

Yeniden Vizyonda

Bu hafta daha önce gösterime girmiş bazı filmler de yeniden sinemaseverlerle buluşuyor. Peter Jackson'ın J. R. R. Tolkien uyarlaması üçlemenin ikinci filmi Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları yeniden vizyona girecek.

Gupse Özay'ın kaleme aldığı 2020 yapımı Eltilerin Savaşı, birbirinden farklı karakterlere sahip iki eltinin çekişmesini tekrar beyaz perdeye taşıyacak. Ayrıca Cem Yılmaz'ın eseri Arif v 216, Gora'dan dönen Arif ile insan olmak isteyen robot 216'nın yeni macerasını izleyiciyle buluşturuyor.

Haftanın Korku Filmleri

Paşhan Yılmazel ve Mustafa Özen'in yönettiği Zifir, evlilik arifesindeki genç bir kadının çocukluğuna ait bastırdığı karanlık anıların ansızın tekrar gün yüzüne çıkması sonrası yaşanan olaylar etrafında şekilleniyor.

Mehmet Şerif Pirbudak'ın çektiği Kamos ise rüyalar aracılığıyla avlanan efsanevi bir varlığın peşine düşen bir grup araştırmacıyı odağına alıyor.

Animasyon: Tafiti: Çölde Macera

Almanya yapımı Tafiti: Çölde Macera, yönetmen Nina Wels'in imzasını taşıyor ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday bir yapım olarak öne çıkıyor.

Sonuç: Bu hafta vizyona giren 9 film, seyir zevkine göre geniş bir seçenek sunuyor; komedi, drama, korku ve animasyon türlerinde öne çıkan yapımlar izleyicileri bekliyor.

