Bu hafta Akrep ve Yükselen Akrepleri neler bekliyor? İşte 12-18 Şubat haftası Akrep burcu yorumu!

Dinçer Güner'den Akrep ve Yükselen Akrep burcu yorumu

Bu hafta Mars, Kova burcuna giriyor ve 23 Mart'a kadar orada kalıyor. Bu süreçte, evinize veya ailenize yönelik değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Evinizin görünümünü değiştirmek, yeni bir yere taşınmak veya evinizde daha fazla özgürlük ve bağımsızlık sağlamak gibi seçenekler düşünebilirsiniz. Aile ilişkilerinizde de daha dürüst ve bağımsız davranabilirsiniz, fakat bu bazen çatışma veya tartışma yaratabilir. Aile üyelerinizle özgürlük, bağımsızlık ve kişisel alanlar hakkında anlaşmazlıklar olabilir. Evinizle ilgili uzun zamandır yapmak istediğiniz projeler için harekete geçebilirsiniz.

Duygusal Durumunuz

Bu dönemde duygusal olarak daha korumacı ve bağımsız olabilirsiniz. Aile içindeki geçmişe dair bazı meseleler veya eski sorunlar ortaya çıkabilir ve bunları çözmek için uğraşabilirsiniz. Evde kaza riskine karşı dikkatli olun. Evdeki dijital veya teknolojik cihazlarda arızalar meydana gelebilir.