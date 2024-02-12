Bu hafta Akrep ve Yükselen Akrepleri neler bekliyor? İşte 12-18 Şubat haftası Akrep burcu yorumu!
Bu hafta Akrep burçları ev ve aile hayatlarında değişimlere hazır olmalı. Özgürlük ve bağımsızlık arayışları, aile içinde anlaşmazlıklara yol açabilir. Duygusal olarak korumacı ve bağımsız davranabilirler. Evde kaza ve arıza riskine karşı dikkatli olmalılar.
Dinçer Güner'den Akrep ve Yükselen Akrep burcu yorumu
Bu hafta Mars, Kova burcuna giriyor ve 23 Mart'a kadar orada kalıyor. Bu süreçte, evinize veya ailenize yönelik değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Evinizin görünümünü değiştirmek, yeni bir yere taşınmak veya evinizde daha fazla özgürlük ve bağımsızlık sağlamak gibi seçenekler düşünebilirsiniz. Aile ilişkilerinizde de daha dürüst ve bağımsız davranabilirsiniz, fakat bu bazen çatışma veya tartışma yaratabilir. Aile üyelerinizle özgürlük, bağımsızlık ve kişisel alanlar hakkında anlaşmazlıklar olabilir. Evinizle ilgili uzun zamandır yapmak istediğiniz projeler için harekete geçebilirsiniz.
Duygusal Durumunuz
Bu dönemde duygusal olarak daha korumacı ve bağımsız olabilirsiniz. Aile içindeki geçmişe dair bazı meseleler veya eski sorunlar ortaya çıkabilir ve bunları çözmek için uğraşabilirsiniz. Evde kaza riskine karşı dikkatli olun. Evdeki dijital veya teknolojik cihazlarda arızalar meydana gelebilir.