Bu hafta Aslan ve Yükselen Aslanları neler bekliyor? İşte 12-18 Şubat haftası Aslan burcu yorumu!

Bu hafta Aslan burcu ve yükseleni, Mars’ın Kova burcuna geçişiyle ilişkilerde özgürlük arayışı içinde olacak. Bu durum, hem aşkta hem de işte uyum sorunlarına yol açabilir. Hukuki konular ve düşmanlıklar da gündemde olabilir. Evlilik veya ortaklık kurmak için uygun bir zaman değil.

Bu hafta Aslan ve Yükselen Aslanları neler bekliyor? İşte 12-18 Şubat haftası Aslan burcu yorumu!
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Dinçer Günder'den Aslan Burcu ve Yükselen Aslan burcu yorumu:

Bu hafta Mars, Kova burcuna giriyor ve 23 Mart'a kadar bu burçta kalacak. Bu dönemde, ilişkilerinizde çeşitli zorluklar yaşayabilirsiniz. Mars'ın bu yerleşimi, ilişkilerinizde özgürlük ve bağımsızlık duygunuzun artmasına sebep olabilir. Bu da, mevcut ilişkilerinizde gerginliklere neden olabilir, çünkü partnerinizin beklenti ve ihtiyaçlarıyla özgürlük ve alan talebiniz çelişebilir. İş hayatınızda da iş ortaklıkları ve profesyonel ilişkilerinizde aynı konular ön plana çıkabilir. Yaratıcı fikirler ve projeler, iş ilişkilerinizi hareketlendirebilir, ancak Mars'ın tetiklediği ani reaksiyonlar ve saldırganlık, bazı ortaklıklarda uyum sorunlarına yol açabilir. Hukukla ilgili konular veya açıkça düşman olan kişilerle ilgili durumlar da gündeminize gelebilir. Bu süreçte, var olan sorunları çözmek için daha net ve cesur davranabilirsiniz. Ama bunu yaparken sakin olmalı ve karşı tarafı küçümsemeden hareket etmelisiniz. Bu dönem, evlenmek veya yeni bir ortaklık kurmak için uygun bir zaman olmayabilir.

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