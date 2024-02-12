Bu hafta Boğa ve Yükselen Boğaları neler bekliyor? İşte 12-18 Şubat haftası Boğa burcu yorumu!

Mars Kova burcunda seyahat ederken, Boğa burçları kariyerlerinde özgünlük, yaratıcılık ve liderlik peşinde olacaklar. Fakat iş yerinde çatışmalardan kaçınmaları gerekecek.

Bu hafta Boğa ve Yükselen Boğaları neler bekliyor? İşte 12-18 Şubat haftası Boğa burcu yorumu!
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Dinçer Güner: Boğa ve Yükselen Boğa

Mars, bu hafta Kova burcuna giriyor ve 23 Mart'a kadar bu burçta kalıyor. Bu süreçte, kariyer alanında daha bağımsız ve özgür davranmak isteyebilirsiniz. Kova'nın yaratıcı ve özgün ruhuyla, işinizde teknolojiden ve farklı yöntemlerden yararlanarak başarı elde etmenin peşine düşebilirsiniz. Bu, teknoloji, bilim, sosyal medya veya başka bir alanda ilginç projeler üretmek için mükemmel bir zamandır. İş hayatınızda liderlik rolü almak ve kendinizi göstermek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Fakat Mars'ın agresif ve rekabetçi yanı, iş ortamında çekişmelere veya tartışmalara neden olabilir. Bu dönemde patronlarınızla veya yöneticilerinizle anlaşmazlığa düşmemeye çalışın. İş değiştirebilir, kendi işinizi kurabilir, işle ilgili risk almaktan çekinmeyeceğiniz bir dönemdesiniz.

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