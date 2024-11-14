Bu Hafta Vizyona Girecek 6 Yeni Film

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 6 film vizyona girecek. Aksiyon ve macera tutkunlarının merakla beklediği "Gladyatör 2", Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington ve Connie Nielsen'in başrollerini paylaştığı bir yapım olarak izleyici ile buluşacak.

Gladyatör 2: Bir Dönemin Ardından

24 yıl aradan sonra gelen devam filmi, Commodus sonrası imparatorluğun Severuslara geçtiği dönemde, Lucilla'nın Afrika'da yetişen çocuğu Lucius'un Roma'ya dönüş hikayesini kapsamlı bir şekilde anlatıyor. Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği filmin senaryosu David Scarpa imzası taşıyor.

Yerli Komedi: Takıntılar

Seda Bakan, Ecem Erkek, Sarp Akkaya, Bora Akkaş gibi isimlerin rol aldığı "Takıntılar", Yunus Nihat Özcan yönetiminde hayat bulacak. Fransız yazar Laurent Baffie'nin "Toc Toc" isimli tiyatro oyunundan uyarlanan film, obsesif kompulsif bozukluğu olan 6 farklı kişinin ünlü psikiyatr Orhan Kerim Baykal ile yaşadığı komik olayları konu alıyor.

Komik Olaylar: Nemlizade

Selçuk Aydemir'in yönetmenliğindeki "Nemlizade", mahallenin sokaklarında geçen eğlenceli hikayelere odaklanıyor. Oyuncu kadrosu arasında Onur Gökçek, Doğan Keser ve Kerim Urun gibi isimler bulunuyor.

Rosinante: Yenilikçi Bir Başlangıç

Baran Gündüzalp'in yönettiği "Rosinante", bir gencin beyaz yakalı işinden çıkarak ek gelir elde etmek amacıyla eşiyle birlikte motosikletle yolcu taşımaya başlamasını ele alıyor. Filmin başrollerinde Nilay Erdönmez, Fatih Sönmez ve Can Demir yer alıyor.

Haftanın Korku Filmleri

Burak Küçük'ün "Zir-i Cin 3: Cin Düğümü" adlı filmi, ailesini korumak için büyük bir sınav veren genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Ayrıca, Mehmet Ali Tugay yönetimindeki "Vebal", eski karısı tarafından büyülenen bir adamın yaşadıklarına ışık tutuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.