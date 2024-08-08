Bu Hafta Vizyona Girecek 8 Yeni Film

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli olmak üzere toplam 8 film izleyiciyle buluşuyor.

New York'ta Bir Gece

Dakota Johnson ve Sean Penn ile başrollerini paylaşan "New York'ta Bir Gece" adlı film, tamamı bir takside geçen ve ilişkiler üzerine yürütülen derin bir sohbeti beyaz perdeye taşıyor. Christy Hall yönetiminde çekilen bu filmde, John F. Kennedy Havaalanı'ndan Manhattan'a gitmek üzere taksiye binen bir kadının taksi şoförüyle yaptığı, ilişkinin doğası üzerine derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Borderlands

Dünyaca ünlü video oyunu serisi olan "Borderlands"'dan uyarlanan bu film, terkedilmiş ve tehlikelerle dolu Pandora gezegeninde önemli bir hazineyi arayan bir grup avcının hikayesini aktarıyor. Eli Roth'un yönetmenliğini üstlendiği filmde Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Jamie Lee Curtis gibi ünlü isimler yer alıyor.

Sonsuza Kadar Kaçamazsın

Gerilim türündeki "Sonsuza Kadar Kaçamazsın" filminde, J.K. Simmons, Fernanda Urrejola gibi oyuncular rol alıyor. Yönetmen Michelle Schumacher, geçmişindeki trajik bir olay yüzünden anksiyete yaşayan bir genç kızın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Asansör Oyunu

Rebekah McKendry tarafından yönetilen "Asansör Oyunu", bir internet dizisi çeken gençlerin başından geçen korkutucu olayları konu alıyor. Bir genç, ekibin birkaç ay önce kaybolan kız kardeşiyle bağlantılı olduğuna inanarak derin bir araştırmaya giriyor.

Neredeyse Maço

Romantik komedi severler için ideal bir film olan "Neredeyse Maço", Dastan Orazbekov, Zhanna Kuanysheva ve Kamshat Zholdybaeva ile başrolleri paylaşırken, Bakhytzhan Zhienaly tarafından yönetiliyor. Film, Amerika'daki tıp merkezinden beklediği haberi aldıktan sonra annesinin evliliği şart koşmasıyla yaşadığı zorlukları ele alıyor.

İnziva

Yerli korku filmi "İnziva", Atilla Özyüksel yönetiminde, rüyalarında izleniyormuş hissi yaşayan genç bir kızın huzursuzlukla başa çıkma çabası etrafında dönüyor.

El Fecr

Birleşik Krallık ve Endonezya ortak yapımı olan korku filmi "El Fecr", Helfi C.H. Kardit tarafından yönetilmiştir.

Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır

Animasyon severler için "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır" filmi, Ali Karaçam yönetiminde ekranlara geliyor. Dördüncü filmde, tatil köyüne dönüşen ormandaki bir kaza sonrası tüm gruplardan dışlanan Tili'nin yaşadığı maceralar konu alınıyor.