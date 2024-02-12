Bu hafta Yengeç ve Yükselen Yengeçleri neler bekliyor? İşte 12-18 Şubat haftası Yengeç burcu yorumu!

Bu hafta Yengeç burçları, Mars'ın Kova'ya geçmesiyle para ve ilişki konularında sürprizlere hazır olmalı. Zorluklarla başa çıkabilmek için akıllıca davranın ve duygularınızı dengeleyin.

Bu hafta Yengeç ve Yükselen Yengeçleri neler bekliyor? İşte 12-18 Şubat haftası Yengeç burcu yorumu!
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Dinçer Güner'den Yengeç Burcu Haftalık Yorumu

Mars Kova'da

Yengeç ve Yükselen Yengeç burçları, bu hafta Mars Kova burcuna giriyor ve 23 Mart'a kadar bu burçta kalıyor. Bu süreçte para ile ilgili konularda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ortak gelirler, miraslar, borçlar veya eşinizin maddi durumu gibi konular gündeminizde olabilir. Bu konularda zorluklarla veya sürprizlerle karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Para harcamalarınızda aceleci ve düşüncesiz olmamaya dikkat edin. Sağlığınızla ilgili masraflar da söz konusu olabilir.

İlişkilerde Dikkat

Bu hafta ikili ilişkilerinizde de gerilimli durumlar yaşanabilir. Eşinizle veya sevgilinizle aranızda kıskançlık, güvensizlik veya kaygı gibi duygular yüzünden tartışmalar çıkabilir. Bu duyguları kontrol etmeye çalışın ve ilişkinizi zedelemeyin. Bu dönemde küçük cerrahi müdahaleler gerekebilir. Ödemelerinizi, vergilerinizi, kredi kartı borçlarınızı da unutmayın ve zamanında yapın.

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