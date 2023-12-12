Bu hatayı yapanların kedisi çok mutsuz oluyor!

Bu hataları yapanların kedileri çok mutsuz oluyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU HATALAR KEDİLERİ MUTSUZ EDİYOR

Evinizde bir kediyle yaşıyorsanız bazı hatalar onların mutsuz olmasına sebep oluyor. Avcı olan kediler enerjilerini atmak ve avlanma içgüdülerini tatmin edebilmek için bazı aktiviteler yapar. Bu sebeple ev içinde kedilerin oyun zamanı yetersiz olursa kediler strese girebilir. Kedilerin düzenli olarak oyuncaklarla oynama fırsatı verilmesi ve tırmanma rafı ya da tünel gibi oyuncaklarla oynamalarına fırsat verilmesi gerekiyor. Özgürlüğüne düşkün hayvanlardan biri olan kedilerin sürekli şekilde kısıtlanması ya da kontrol altında tutulması kaygı ve stres yaşamalarına sebep olur.





Kedilerin evin içinde serbest şekilde dolaşmasına izin vermek mutsuz olmalarını engelleyebilir. Kedilerin rutinlerini bozmak ve ani değişikliklere sebep olmak onların stres yaşamasına sebep olabilir. Eğer değişiklik yapmanız gerekiyorsa bu değişiklikleri yavaş yavaş yapmak ve kedilerin uyum sağlamasını beklemek önemlidir. Kedilerin özgür olması demek sevgiye ihtiyaçları olmadığı anlamına gelmiyor. Eğer kediniz ihmal edilir ya da yeterince sevgi görmezse depresyona girebilir. Bu sebeple kedinizle kaliteli ve yeterli vakit geçirmeniz önemlidir. Kedilerin uygun olmayan diyetleri fiziksel aktivitelerini ve ruh sağlıklarını derinden etkiler. Bu sebeple kaliteli mama seçmek önemlidir. Aşırı kilo ya da beslenme eksikliği problemi yaşamamak için düzenli doktor kontrollerini de ihmal etmemek gerekir.