Bu illerde yaşayanlara iş kapıları açıldı! Aile Bakanlığı memur alımı yapacak: İşte açıklanan şartlar

Milyonlarca işsiz vatandaşın yüzünü güldürecek haber Aile Bakanlığın’ dan geldi. Bu şehirler de yaşayanların ilgisini çekecek iş ilanı için detaylar haberimizde…







AİLE BAKANLIĞI 7 ŞEHİRDE MEMUR VE PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Aile Bakanlığı, 7 ilde KPSS'li veya KPSS'siz memur ve kamu çalışanı alımı yapacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, KPSS'li veya KPSS’siz çalışacak memur ve personel alımı için 7 farklı ilde çok sayıda iş fırsatı sunuyor ve iş fırsatları sunuyor.

7 ŞEHİRDE MEMUR VE PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde çeşitli pozisyonlara işçi ve işçi alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve Trabzon gibi 7 farklı ildeki iş arama pozisyonları belirtiliyor.

İşe alım süreci, başvuru koşulları, görev tanımı gibi detaylar ilanla birlikte paylaşılmaktadır. Bu sayede geniş bir coğrafyada çeşitli pozisyonlarda görev almak isteyen adaylar için fırsatlar yaratılmaktadır. Satın almalar, Departman içi hizmetlerin daha verimli şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

ALIM ŞARTLARI NELER?

ASHB’nin yayımlanan personel alımı ilanlarına göre adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Çalışmanıza engel herhangi bir sağlık probleminizin olmaması,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarının olumlu olduğu,

En az 18 yaşında olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması veya askerlik ile ilgili herhangi bir statüsünün bulunmaması gerekmektedir.

İlanda yukarıdaki koşullara ek olarak belirli nitelik veya beceriler de belirtilebilir.