Bu illerde yaşayanlara KPSS'siz Kızılay'da iş fırsatı! İşte başvuru şartları ve detayları

Kızılay Kan Bağışçısı Kazanım Personeli Alımı Duyurdu

Kızılay, kan bağışı toplama faaliyetlerini yürütmek üzere Kan Bağışçısı Kazanım Personeli alımı yapacağını açıkladı. Alımlar, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek. Alınacak personel, üç farklı şehirde görevlendirilecek. Başvuru yapacak adayların, belirtilen eğitim ve deneyim niteliklerini sağlamaları gerekiyor. Başvurular, internet üzerinden yapılacak.

KIZILAY KAN BAĞIŞÇISI KAZANIM PERSONELİ ALIMI DETAYLARI

Kızılay, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere Kan Bağışçısı Kazanım Personeli alımı yapacak. Alımlar, 13.2.2024 tarihinde yayımlanan ilanla duyuruldu. Alınacak personel sayısı ise 3. Alım yapılacak iller ise Tekirdağ (Çorlu), Edirne ve Tokat.

Başvuru yapacak adayların, aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Alanında en az Lisans Mezunu olmak,

Kişiler arası iletişimde başarılı, temsil ve ikna kabiliyeti yüksek olmak,

Bilgisayar ve MS Office uygulamalarını kullanabilmek,

Tercihen literatür takip edebilecek kadar İngilizce bilmek,

Seyahat engeli bulunmamak,

Ehliyet sahibi (B Sınıfı) olmak ve aktif araç kullanabilmek,

Erkek adaylar için askerlikten muaf, hizmetini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecilli olması.

Kan Bağışçısı Kazanım Personeli, kan bağışı toplama faaliyetlerinde aşağıdaki görevleri yerine getirecek:

Görevli olduğu güvenli kan bağışı toplama ekibinde toplam kalite yönetimi ilkesini benimseyerek ekipte uyum ve işbirliği içinde çalışılması

Kan Bağışı Merkezlerindeki kan bağışçısı kazanımı faaliyetlerinin yasal mevzuata, kalite politikası doğrultusunda bağlı olduğu kalite standartlarına, standart işletim prosedürlerine ve Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan yönergelere uygun olarak planlaması, yürütmesi ve takibini sağlanması

Kan bağışçısı bilinçlendirme eğitimlerinin verilebilmesi için sorumluluk sahası içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, okullar, fabrika ve diğer tüm iş yerlerini belirlemesi, bu kurum ve kuruluşlardaki sorumlu kişilerle temasa geçilmesi

Kan bağışçısı kazanımına yönelik toplum eğitimlerini Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bildirdiği hedefler doğrultusunda planlaması, eğitimler ile ilgili faaliyetleri “Eğitim Planlama İş Akışı” doğrultusunda yürütülmesi

Kan bağışı alma faaliyetleri çerçevesinde yeni kurum, kuruluş ve yerleri tespit ederek görüşmeleri gerçekleştirilmesi

Kan Bağışı Merkezlerinin hedefleri doğrultusunda haftalık/aylık ekip planlamalarının yapılması, organizasyonun yapılacağı yerlerin belirlenmesi ve ilgili kişiler ile temasa geçilmesi

Gezici kan bağışı toplama çalışmaları öncesinde; ekip yerini ve çalışma saatlerini tespit etmesi, kan bağışı alınacak noktayı görerek uygunluğunu değerlendirilmesi ve ekibe gitmeden önce ekip yerinin uygunluğunun teyit edilmesi, ekibin konaklaması ile ilgili rezervasyonları yapılması ve takip edilmesi 8.Gezici kan bağışı toplama çalışmalarına eşlik etmesi durumunda; gönüllü kan bağışçısı kazanımını arttıracak şekilde aktivitelerde bulunulması

Yerel, yazılı ve görsel medyada yer alacak haber, radyo ve TV spotları ile reklam, duyuru vb. bildirilerin yayımlanması, ulusal çapta yürütülen kampanyalara destek verilmesi

KIZILAY KAN BAĞIŞÇISI KAZANIM PERSONELİ ALIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kızılay Kan Bağışçısı Kazanım Personeli alımı için başvurular, internet üzerinden yapılacak. Adaylar, “BURADAKİ” adrese girerek ilana ulaşabilir ve başvuru formunu doldurabilir. Başvuru süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olarak belirlendi. Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen şartları taşıdıklarını belgelemeleri gerekiyor.