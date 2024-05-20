Bu işi yaparak asgari ücretin 4 katını kazanmak mümkün!

Türkiye'nin enginar üretiminde öncü konumda olan Aydın'ın Efeler beldesine ait Gölhisar Mahallesi, bu alanda dikkatleri üzerine çekmekte. Uzak mesafelerden gelen ve enginar soyuculuğu yapan ustalar, Aydın'a 600 kilometrelik bir yolculuk yaparak buraya ulaşıyorlar. Onların şafak vakti başlayıp yıldızların altında sona eren emekleri, bölgenin tarım ekonomisine büyük bir dinamizm kazandırıyor.

Üç kişilik yetenekli bir ekip, günlük yoğun çabaları sayesinde aylık gelirlerini asgari ücretin dört katına ulaştırmayı başarıyor.

Enginar soyuculuğunun zorluklarından bahseden Ömer Faruk Taşyürek şöyle konuştu: "Enginar soyum işi için sezonluk olarak Ankara'dan geliyoruz. Yılın 5-6 ayı buradaki sezonda enginarları soyup sonrasında da kendi işlerimize bakıyoruz. Şubat başından Temmuz ayı sonuna kadar her yıl buralardayız. Enginar soymak kolay bir iş gibi görünse de öyle kolay değil. Değişik incelikleri var ve tecrübeniz olması gerekiyor. Özellikle de kararmaması için vakit kaybı yapmamak gerekiyor. Enginarları soyarken kullandığımız bıçaklar jiletten keskin. Bazen elimizi de kesebiliyoruz ufak tefek hatalar elbette oluyor. Herkesin yapabileceği bir şey değil. El emeği, dikkat ve tecrübe çok önemli bu konuda. Kimse eline bıçağı alıp hemen ilk seferde bu kadar soyamaz. Elma, patates soymaya benzemez bu iş"





"ASGARİ ÜCRETİN ÇOK ÜSTÜNDEYİZ"

Enginarın başkenti Aydın'dan, enginar soyucularının hikayesi: Sabahın ilk ışıklarından gece yarısına kadar süren bir emek ve kazanç öyküsü. Gölhisar Mahallesi'nde, günlük bin ila bin 200 arasında enginar soyan ustalar, asgari ücretin dört katı gelir elde ediyor. Enginar soymanın sırları, ustalığın incelikleri ve bu zorlu mesleğin ekonomiye katkısı hakkında açıklama yapan Taşyürek, günlük olarak soydukları enginar sayısının yaklaşık 1000 ile 1200 arasında değiştiğini ifade ediyor ve ekliyor: "Bu işte psikoloji de çok önemli. Bin, bin 100, bin 200 o civarda değişiyor. Bir dakikada ortalama 3 veya 4 enginarı soyabiliyoruz. Bazen 5, 6 veya 7 olduğu da oluyor. Her saniye aynı şekilde devam edemeyiz. Ortalama fiyatlar değişiyor. Kalitesine, soyumuna göre farklılık gösteriyor. Allah bereket versin asgari ücretin üstünde güzel makul bir ücret alıyoruz. Tanesi Türkiye genelinde 2-3 lira arasında değişiyor. Sabah 07.00'de kalkıyoruz, akşam 23.00, 23.30'a kadar işimiz devam ediyor. Bu kalitede herkes yapamıyor, herkesin eli bu kadar yatkın değil. Türkiye'de 50 tane soyucu varsa 10 kişisi anca bu kadar kaliteli soyabilir. Böyle çanaklı kimse çıkartamaz."

Ekip tarafından hazırlanan çanak enginarlar, marketlerde ve diğer satış noktalarında müşterilere sunuluyor ve her biri 50 ile 80 TL arasında alıcı buluyor.