Bu işin 22 bin TL maaşı var, KPSS şartı yok! Başvurular açıldı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), huzurevlerine personel alımı yapılacağını duyurarak önemli bir fırsat sunmaktadır. İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru, çeşitli kadrolar için huzurevlerinde işçi ve personel alımlarının detaylarını içermektedir. Bu alımlar, Türkiye genelindeki huzurevlerindeki personel ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. İşte detaylar...





TÜRKİYE İŞ KURUMU PERSONEL ALIM İLANI YAYINLADI

Huzurevi personel alımı için başvurular, adayların İŞKUR'a kayıtlı olmalarını ve ilanlarda belirtilen niteliklere uygun olmalarını gerektirmektedir. Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek ve adaylar ilanlarda belirtilen kadrolar için başvuruda bulunabilecekler. Ayrıca, başvuru sürecinde adaylardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, İŞKUR kaydı bulunmaları ve huzurevinde çalışmaya uygun sağlık durumuna sahip olmaları gibi şartlar aranacaktır.





Açıklamaya göre, huzurevi personel alımı kapsamında, yaşlı vatandaşlarla iyi ilişkiler kurabilen ve sabırlı adaylar tercih edilecektir. İŞKUR'un ilan sayfasında belirtilen kadrolar ve niteliklere uygun adaylar, başvuru sürecini dikkatlice takip etmelidirler. Adaylar, İŞKUR'un resmi internet adresi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

İŞKUR tarafından yapılan bu huzurevi personel alımı duyurusu, iş arayanlara önemli bir iş fırsatı sunarken, huzurevlerinin personel ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. Bu nedenle, başvuru yapacak adayların ilanlarda belirtilen şartlara uygunluklarını kontrol etmeleri ve başvuru sürecini eksiksiz tamamlamaları önemlidir.