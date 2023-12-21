Bu Kurabiye bayatlamıyor! İşte çay saatlerinin vazgeçilmezi: Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye tarifi

Tuzlu Kurabiye nasıl yapılır? Bayatlamayan tarif ve püf Noktaları

Tuzlu kurabiye, çayın yanında en çok tercih edilen atıştırmalıklardan biridir. Tuzlu kurabiye yapmak için gerekli malzemeler çok basittir. Margarin, sıvı yağ, şeker, sirke, kabartma tozu, tuz ve un ile harika kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Üstelik bu kurabiyeler bayatlamaz ve uzun süre tazeliğini korur. Peki tuzlu kurabiye yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte size bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi:

Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye malzemeleri

250 gram oda sıcaklığında margarin veya tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un (yaklaşık 3 su bardağı)

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

Susam ve çörekotu

Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye yapımı