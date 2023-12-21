Bu Kurabiye bayatlamıyor! İşte çay saatlerinin vazgeçilmezi: Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye tarifi
Tuzlu kurabiye yapmak çok kolaydır. Margarin, sıvı yağ, şeker, sirke, kabartma tozu, tuz ve un ile bayatlamayan kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Susam ve çörek otu ile süsleyin. Çay saatlerinin tadını çıkarın.
Tuzlu Kurabiye nasıl yapılır? Bayatlamayan tarif ve püf Noktaları
Tuzlu kurabiye, çayın yanında en çok tercih edilen atıştırmalıklardan biridir. Tuzlu kurabiye yapmak için gerekli malzemeler çok basittir. Margarin, sıvı yağ, şeker, sirke, kabartma tozu, tuz ve un ile harika kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Üstelik bu kurabiyeler bayatlamaz ve uzun süre tazeliğini korur. Peki tuzlu kurabiye yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte size bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi:
Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye malzemeleri
- 250 gram oda sıcaklığında margarin veya tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 2 yemek kaşığı sirke
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Aldığı kadar un (yaklaşık 3 su bardağı)
- Üzeri için;
- 1 yumurta sarısı
- Susam ve çörekotu
Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye yapımı
- Bir kaseye margarin veya tereyağı ve sıvı yağı koyun ve elinizle iyice karıştırın.
- Üzerine toz şeker, sirke, kabartma tozu ve tuz ekleyin ve tekrar yoğurun.
- Unu azar azar ilave ederek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Hamurun çok sert olmamasına dikkat edin, aksi halde kurabiyeleriniz sert olacaktır.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle şekillendirin. Yuvarlak, çubuk veya istediğiniz başka bir şekil verebilirsiniz.
- Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve susam, çörek otu serpin.
- 190 dereceye ayarladığınız fırında kurabiyeler altın sarısı renk alana kadar pişirin. Yaklaşık 25 dakika yeterli olacaktır.
- Kurabiyeleri fırından çıkarın ve soğumaya bırakın. Bu tarifle iki tepsi tuzlu kurabiye yapabilirsiniz. Afiyet olsun.