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Bu sesi duyar duymaz hemen evden çıkın! Türkiye'de resmen başlıyor

Deprem uyarısı dikkat çekmeyi başardı. O uyarı ile siz de önceden haberdar olabileceksiniz.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 12:31
Bu sesi duyar duymaz hemen evden çıkın! Türkiye'de resmen başlıyor

Bildiğiniz gibi Türkiye deprem kuşağında bulunan ülkelerden biridir. Bundan dolayı farklı farklı önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerden biri de uyarı sistemi olmaktadır. Bu sistem sayesinde siz de depremden önceden haberdar olabileceksiniz. Depremin olacağından 40 saniye önce haber vermesi insanlar açısından önemli bir durum olmaktadır. Bildiğiniz gibi 2023 yılı tam anlamıyla bir deprem yılı olmuştur. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan bu şiddetli deprem ile binlerce insan hayatını kaybederken bir o kadar da ev yerle bir olmuştur. Deprem uyarı sistemi sayesinde siz de yıkıcılığın önüne geçebileceksiniz. İşte, o sistem... 

Bildiğiniz gibi bir süredir İstanbul'da beklenen depremle ilgili konuşmalar hem vatandaşı hem de uzmanları korkutmaktadır. Bu kapsamda yaklaşık 16 milyon vatandaşın yaşadığı İstanbul'da depreme karşı farklı önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerden biri de uyarı sistemidir. 

Deprem Uyarı Sistemi Geliyor! 

Deprem

Deprem kuşağında yer aldığımız Türkiye'de depremden önce uyarı olması için bir uyarı sistemi geliştiriliyor. Depremden önce 30 ila 40 saniye önce uyarı gelmesi yıkıcı depremin zararını azaltacaktır. 

Deprem Erken Uyarı Sistemi sayesinde siz de önceden önlem alarak ona göre hareket edebileceksiniz. Bu uyarı sistemi hassas sensörler üzerine kurulmuştur. Bu sensörler yer kabuğunun en ufak hareketini bile algılayarak dalgaları insanlara önceden bildiriyor ve korumak için zaman sağlamaktadır. İnsanlar bu sesi duyunca evdeler ise evden uzaklaşmakta, iştelerse işten uzaklaşmaktadır. Hal böyle olunca yıkıcı depremlerin de önüne geçileceği düşünülmektedir. 

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