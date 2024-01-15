Bu yıl düğün dernek yapacak burçlar belli oldu! Nikah hazırlıklarına şimdiden başlayın

Yeni yılla beraber araştırmalar başlarken ünlü astrolog tarafından bu sene evlenecek burçlar listelendi. 2024 yılında aşkı bulup evlenecek o burçlar...

Bu yıl düğün dernek yapacak burçlar belli oldu! Nikah hazırlıklarına şimdiden başlayın
Yayın Tarihi:

Ünlü astrologlar tarafından araştırmalar yapılırken burçların ne zaman evleneceği ve 2024 senesinde nikah masasına oturacaklar belli oldu. 3 burç olarak açıklanırken birer birer açıklamalar geldi. İşte 2024 yılında evlenecek o burçlar haberimizde.

BAŞAK BURCU
Başak burcu erkeği akılcı, pratif zekasıyla dikkat çekerken eleştiri yapısından ötürü hizmet odaklı yapısıyla beraber partnerinin hayatını kolay hale getirir. Başak burcu kadını ise duyarlılığıyla bilinirken seçim yapılmasında zorlandığı belirtildi.

burç
YAY BURCU
Yay burcu erkeği hakkında yorumlar yapan astrolog ciddi ilişki için hazır olurken kısıtlanmaktan ise hiç hoşlanmaz. Yay burcu erkeği eğlenceli zamanlar vaat edilirken kadını ise bağımsızlığı ile bilinir. Gezmeyi, tozmaya ve eğlenmeye olan düşkünlüğü ile bilinirken hızına ayak uydurur.

AKREP BURCU
Bu sene evleneceklerin listesinde yer alan akrep burçları güvenilir ve kaliteli bir partner olurken Akrep kadınları ise sezgileri güçlendirir ve yalanlara ise asla tahammülü yoktur.

Öne Çıkanlar
Tarım Kredi markette çay indirimi! Hemen giden 46,90 TL'ye paket paket kapacak Tarım Kredi markette çay indirimi! Hemen giden 46,90 TL'ye paket paket kapacak
Böyle indirim tekrar gelmez! O güne kadar 4 litresi 79 TL oldu Böyle indirim tekrar gelmez! O güne kadar 4 litresi 79 TL oldu
Cayır cayır kilo verdiren tarif! Günde 1 kilo verme garantili: Sadece 3 malzeme yeterli Cayır cayır kilo verdiren tarif! Günde 1 kilo verme garantili: Sadece 3 malzeme yeterli
Çok Okunanlar
En az lise diploması olanlar yaşadı! KPSS'siz büro personeli alımı başladı En az lise diploması olanlar yaşadı! KPSS'siz büro personeli alımı başladı Lise mezunlarına KPSS'siz iş ilanı! Harita Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak Lise mezunlarına KPSS'siz iş ilanı! Harita Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak Yalancı Profiterol nasıl yapılır? Kedi dili bisküvi, muhallebi ve çikolata sosu ile harika bir lezzet Yalancı Profiterol nasıl yapılır? Kedi dili bisküvi, muhallebi ve çikolata sosu ile harika bir lezzet 16 Ocak Salı günü günlük burç yorumları! Burçlarınız neler söylüyor? 16 Ocak Salı günü günlük burç yorumları! Burçlarınız neler söylüyor? 15 Ocak Pazartesi günü günlük burç yorumları! Burçlarınız neler söylüyor? 15 Ocak Pazartesi günü günlük burç yorumları! Burçlarınız neler söylüyor?