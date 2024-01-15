Bu yıl düğün dernek yapacak burçlar belli oldu! Nikah hazırlıklarına şimdiden başlayın

Ünlü astrologlar tarafından araştırmalar yapılırken burçların ne zaman evleneceği ve 2024 senesinde nikah masasına oturacaklar belli oldu. 3 burç olarak açıklanırken birer birer açıklamalar geldi. İşte 2024 yılında evlenecek o burçlar haberimizde.



BAŞAK BURCU

Başak burcu erkeği akılcı, pratif zekasıyla dikkat çekerken eleştiri yapısından ötürü hizmet odaklı yapısıyla beraber partnerinin hayatını kolay hale getirir. Başak burcu kadını ise duyarlılığıyla bilinirken seçim yapılmasında zorlandığı belirtildi.





YAY BURCU

Yay burcu erkeği hakkında yorumlar yapan astrolog ciddi ilişki için hazır olurken kısıtlanmaktan ise hiç hoşlanmaz. Yay burcu erkeği eğlenceli zamanlar vaat edilirken kadını ise bağımsızlığı ile bilinir. Gezmeyi, tozmaya ve eğlenmeye olan düşkünlüğü ile bilinirken hızına ayak uydurur.



AKREP BURCU

Bu sene evleneceklerin listesinde yer alan akrep burçları güvenilir ve kaliteli bir partner olurken Akrep kadınları ise sezgileri güçlendirir ve yalanlara ise asla tahammülü yoktur.

