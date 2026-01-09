Buldan'da yılın ilk karı üreticileri sevindirdi

DENİZLİ (İHA)

Denizli'nin Buldan ilçesinin yüksek bölgelerinde etkili olan kar yağışı, fırtınanın ardından geldi ve üreticilerin yüzünü güldürdü.

Kovanoluk Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar yağışının ardından rahat bir nefes aldı.

Yağışın devam etmesiyle birlikte yaşanan kuraklığa bir nebze de olsa çare olacağını belirten çiftçi Halil Demir şunları söyledi: "Bölgemizde, elma, çilek ve sebze üretimi yapmaktayız. Yer altı sularımızın gitgide azaldığı bugünlerde yağmur ve özellikle kar yağışı çok önemlidir. Allah’a şükür bu mevsimde yağışları görmekteyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde devam eder bizde kuraklık yaşamayız"

Çiftçiler, devam eden yağışların üretime olumlu yansımasını ve su kaynaklarının toparlanmasını bekliyor.

