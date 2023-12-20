Burçlara göre öfke anları: Hangi Burç nasıl davranır, hangi Burç nasıl sakinleşir? En sinirli 3 Burç hangisi?
Burçların öfke anlarını merak ediyor musunuz? Hangi burç daha sinirli, hangi burç daha sakin? Burçların ve yükselen burçların kişilik özelliklerini ve öfke kontrolü yöntemlerini öğrenmek için bu yazıyı okuyun!
Burçların Öfke Anları: Hangi Burç Daha Sinirli?
Burçlar ve yükselen burçlar, insanların kişilik özelliklerini etkileyen faktörlerden biridir. Astrolojiye göre, bazı burçlar daha sakin ve uyumlu iken, bazıları da daha sinirli ve agresif olabilir. Savaşçı ve çatışmacı doğan burçlar, öfke anlarında kendilerini belli eder. Peki, hangi burç daha sinirli? Burçlar sinirlendiğinde nasıl davranır? İşte burçların öfke anları!
Su, Hava, Ateş ve Toprak Burçları
Zodyak kuşağında bulunan 12 burç, dört ana gruba ayrılır: Su, hava, ateş ve toprak. Su grubunda akrep, yengeç ve balık; hava grubunda ikizler, terazi ve kova; ateş grubunda aslan, koç ve yay; toprak grubunda ise oğlak, boğa ve başak yer alır. Burç grupları, burçların karakteristik özelliklerini belirlediği gibi, yükselen burçlar da burçların davranış şekillerini etkiler. Örneğin, bazı burçlar öfkelendiklerinde sakinleşmeye çalışırken, bazıları da karşı tarafa saldırabilir.
En Sinirli Üç Burç
En sinirli burçlar şunlardır:
- Yay
- Akrep
- Aslan
Burçların Sinirlendiğinde Davranışları
Burçların sinirlendiklerinde nasıl davrandıklarına bakalım:
- Oğlak: Oğlak burcu, sinirlendiğinde bunu belli etmez. Ancak içine attığı öfkesi, zamanla kin haline gelir. Kendisine yapılan haksızlıkları unutmaz ve intikamını alır.
- Boğa: Boğa burcu, aniden patlayabilir ve sinirlendiğinde gözü hiçbir şey görmez. Sakinleşmesi için zamana ihtiyacı vardır.
- Balık: Balık burcu, sinirlendiğinde yalnız kalmayı tercih eder ve kimseyle konuşmaz. Kendisini sakinleştirecek aktiviteler arar.
- İkizler: İkizler burcu, öfkesi çabuk geçen bir burçtur. Bir anda sinirlenip birkaç dakika sonra sakinleşir.
- Kova: Kova burcu, duygularını gizlemeyi seven bir burçtur. Sinirlendiğinde de bunu belli etmez. Ancak içten içe kaynar ve uzaklaşır.
- Yengeç: Yengeç burcu, sinirlendiğinde kendisini sakinleştirecek şeyler yapmaya çalışır. Örneğin müzik dinler, kitap okur veya uyur.
- Terazi: Terazi burcu, sinirlendiğinde iletişimi keser ve kendi haline çekilir. Uzlaşmacı bir burç olduğu için, öfkesi geçtikten sonra sorunu çözmeye çalışır.
- Başak: Başak burcu, sinirlendiğinde ne yapacağı belli olmayan bir burçtur. Bazıları sessizce öfkelenirken, bazıları da karşısındakine çıkışabilir.
- Aslan: Aslan burcu, sinirliyken kendini kaybedebilir ve sonradan pişman olacağı şeyler yapabilir. Öfkesini kontrol etmekte zorlanır ve gururuna dokunulmasına tahammül edemez.
- Yay: Yay burcu, en sinirli burçlardan biridir. Sinirlendiğinde karşısındakini kıracak sözler söylemekten çekinmez. Öfkesini yatıştırmak için seyahat etmeyi veya spor yapmayı sever.
- Akrep: Akrep burcu, kolay kolay sinirlenmez, ama sinirlendiği zaman da sakinleşmesi çok zordur. Öfkesini içine atar ve intikam almak için fırsat kollar.
- Koç: Koç burcu, sözünün kesilmesinden ve özgürlüğünün kısıtlanmasından hoşlanmaz. Sinirlendiğinde karşı tarafa söz düellosuna girer ve ağır suçlamalarda bulunur.