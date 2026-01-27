Burdur'da Gölhisar'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Burdur'un Gölhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu; bazı yollar beyaza büründü, ekipler sürücüleri zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:44
Burdur’un Gölhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezinde geceden bu yana ara ara devam eden yağmurun aksine, yüksek kesimlerde beyaz örtü oluştu.

Yollar beyaza büründü, ekipler uyardı

Özellikle Gölhisar’da etkili olan kar nedeniyle birçok yol beyaza büründü. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için bölgedeki ekipler sürücüleri zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, değişken hava koşullarına karşı dikkatli olunmasını ve zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere seyahat edilmemesini tavsiye ediyor.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

