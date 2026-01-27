Burdur'da Gölhisar'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Burdur'da Gölhisar'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Burdur’un Gölhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezinde geceden bu yana ara ara devam eden yağmurun aksine, yüksek kesimlerde beyaz örtü oluştu.

Yollar beyaza büründü, ekipler uyardı

Özellikle Gölhisar’da etkili olan kar nedeniyle birçok yol beyaza büründü. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için bölgedeki ekipler sürücüleri zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, değişken hava koşullarına karşı dikkatli olunmasını ve zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere seyahat edilmemesini tavsiye ediyor.

