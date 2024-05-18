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Büro memuru, otopark görevlisi alımı yapılacak! En az ortaokul mezunu olanlar dikkat

Büyükşehir Belediyesi, tam zamanlı ve sürekli olarak görev yapacak 5 Büro Memuru ve 2 Otopark görevlisi işçi alımı gerçekleştirecektir. Adaylar, başvurularını 2 iş günü içerisinde tamamlayabilirler.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 21:46
Büro memuru, otopark görevlisi alımı yapılacak! En az ortaokul mezunu olanlar dikkat

Büyükşehir Belediyesi, daimi süreli olarak büro memuru ve otopark işçisi pozisyonlarında toplamda 7 işçi alımı yapacaktır. Detaylar için ilanları inceleyebilirsiniz. 

Büyükşehir Belediyesi personel alım başvuru tarihleri

Büyükşehir Belediyesi'nde Büro Memuru ve Otopark İşçisi pozisyonları için toplam 7 işçi alımı için başvurular 16 ile 17 Mayıs 2024 tarihlerinde kabul edilecektir.

Büro memuru, otopark görevlisi alımı yapılacak! En az ortaokul mezunu olanlar dikkat

Büyükşehir Belediyesi personel alım gerekli evraklar neler?

Büyükşehir Belediyesi işçi alımı için başvuru yapacak adayların gerekli evraklar arasında Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Diploma veya Mezuniyet Belgesi, Vesikalık 2 Resim, Askerlik durum belgesi, İkametgah belgesi, Vukuatlı nüfus kayıt örneği ve başvuru formu bulunmaktadır. 

Büyükşehir Belediyesi personel alım şartları neler?

Başvurular, Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, ilgili pozisyon için belirtilen eğitim seviyesine sahip olmak ve belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Büro Memuru alımı için en az lise mezunu olmak, tercihen B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve bilgisayar kullanabilmek gerekmektedir. Otopark Görevlisi alımı için ise en az ortaokul mezunu olmak ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekmektedir. Ayrıca, %40 ve üzerinde engelli raporuna sahip olan adayların başvuruları da kabul edilecektir. Başvuruların Muğla İl sınırları içerisindeki belirtilen adrese yapılması gerekmektedir.         

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