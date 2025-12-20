Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi 7. Kariyer Günü: Sektör ve Öğrenciler Buluştu

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi 7. Kariyer Günü sektörü ve öğrencileri bir araya getirdi

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen 7. Kariyer Gününde, turizm sektörü temsilcileri ile öğrenciler fuaye alanında bir araya geldi. Etkinlikte sektörün önde gelen firmaları stant açarak öğrencilere staj ve iş imkanları hakkında bilgi aktardı. Açılış konuşmalarında sektörün dinamikleri, kariyer planlaması ve okul-sanayi iş birliğinin önemi ön plana çıktı.

Rektör Adıgüzel: Öğrenciyi sektöre zamanında buluşturmak önceliğimiz

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel açılış konuşmasında Turizm Fakültesinin rolüne dikkat çekti ve şunları söyledi: "Bugün Turizm Fakültesinde olmamızın nedeninin baş aktörleri öğrencilerimizin kendileridir. Bizim işimiz sadece iyi bir teorik eğitim vermek değil; öğrenciler eğitim kurumuna adım attığı andan itibaren sektörle buluşturacak yol, yöntem ve platformlar organize etmektir. Öğrencilerimiz sektörle ne kadar erken tanışırsa, mezun olduktan sonra kariyer yolculuklarında o kadar kolay ilerleyebilirler. Bu organizasyon sektörle öğrenciyi buluşturan kıymetli bir etkinliktir. Hepimizin hayatında kırılma noktaları ve bizi bir yerden başka bir yere getiren tesadüfler vardır. Bugün burada kariyer günlerinde sektörle öğrencileri buluşturduğumuzda, belki de aranızdan turizm sektöründe büyük işler yapacak arkadaşlarımız çıkacak. Mezunlarımızın başarılı yerlere gelmesi, hâlen öğrenim gören öğrencilerimiz için de önemli bir motivasyon kaynağıdır. Bu nedenle mezunlarımızla ve sektörle ilişkileri güçlü ve canlı tutmayı, eğitim kadar önemli görüyoruz. Türkiye’nin turizm destinasyonu açısından güçlü bir şehirde bulunmuyor olmamıza rağmen, Türkiye’nin en güçlü Turizm Fakültelerinden birinde eğitim veriyoruz."

Dekan Yılmaz: Kariyer hedefe ulaşma yolculuğudur

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yılmaz etkinliğin amacını şu sözlerle özetledi: "Kariyer nedir diye sorduğumuzda, bunun bir basamak, bir süreç ve aynı zamanda bir yaşam yolculuğu olduğunu görüyoruz. Kariyerin amacı, hedeflediğimiz noktaya nasıl ulaşacağımızı belirlemektir. Kariyer buluşmalarının amacı ise sektörün aradığı niteliklerle bu niteliklere sahip ya da sahip olmaya aday öğrencilerimizi bir araya getirmektir. Hem sektörün taleplerini hem de öğrencilerimizin beklentilerini buluşturmayı amaçlıyoruz. Etkinliğin yedincisini gerçekleştiriyoruz ancak etkinliğin bittiği gün sekizincisi için hazırlıklara da başlıyoruz."

TÜRSAB'dan Ersoy: Emek ve süreç vurgusu

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Ersoy konuşmasında etkinliğin bir araya getirdiği geniş katılıma dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu kadar kıymetli otelleri, acenteleri ve turizm firmalarını Eskişehir gibi güzel bir şehirde bir arada görmek beni çok onurlandırdı. Her yıl bu kalabalığı görmek de ayrıca mutluluk verici. Ben de sizler gibi turizm mezunuyum. İlk stajımı yaptığım dönemdeki heyecanı hâlâ hatırlıyorum. O yıllarda, ‘Otele gideceğiz, bize bir masa verilecek ve yetkiler tanımlanacak’ diye düşünüyorduk. Ancak süreç böyle işlemiyor. Emeksiz yemek olmuyor. En temelinden başladık. Bu bir süreçtir ve sizler bu süreci Anadolu Üniversitesi gibi değerli bir üniversitede yaşadığınız için gerçekten çok şanslısınız."

Öğrenci ve akademisyen perspektifleri

Turizm İşletmeciliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Barış Çıvak etkinliğin öğrenci emeğiyle hazırlandığını vurgulayarak şunları kaydetti: "Bugün burada yalnızca bir açılış gerçekleştirmiyoruz. Gençlerin umutla ve üniversitenin sektörle el ele verdiği bir buluşmaya tanıklık ediyoruz. Turizm sadece bir meslek değil; insana dokunan, kültürleri buluşturan ve emek gerektiren özel bir alandır. Bu etkinliği yedi yıldır aynı inanç ve heyecanla sürdürüyoruz. Her yıl biraz daha büyüyerek ve öğrencilerimizin hayatlarına gerçek karşılığı olan fırsatlar ekleyerek bugünlere geldik. Bu organizasyon bir ekip ruhunun ürünüdür."

Turizm Fakültesi Yıllık Komite Başkanı ve 4. sınıf öğrencisi Nazlı Akbaş ise organizasyonun mirasına değinerek şunları söyledi: "Altı yıl önce kariyer günlerini başlatan öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz, bizlere çok kıymetli bir miras bıraktı. Bugün yedincisini düzenleyerek o dönemin ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz. Eminim ki Kariyer Günlerini sadece bir etkinlik olarak değil, geleceğe açılan kapının anahtarı olarak hatırlayacaksınız. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepimiz için verimli bir etkinlik olmasını diliyorum."

2016 mezunu ve Luna Kreatif Ajans Kurucu Ortağı Süleyman Dindar deneyimlerini paylaşırken etkinliğin öğrenciler için dönüm noktası olabileceğini vurguladı: "2013 yılında burada tiyatro yapmaya başladım ve hayatımın dönüm noktalarından birini yaşadım. Anadolu Üniversitesi bana çok şey kattı. Lisede staj yaptığım dönemde, üstlerimin büyük çoğunluğu Anadolu Üniversitesi mezunuydu. Bana, hayallerimi gerçekleştirebileceğim üniversitenin burası olduğunu söylediler. İyi ki bu kapıdan içeri girmişim."

Program akışı ve katılımcılar

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Prof. Dr. Hakan Yılmaz fuaye alanındaki stantları ziyaret etti. Etkinlik gün boyunca sektör temsilcileri ile öğrencilerin birebir görüşmelerine sahne oldu ve staj ile istihdam olanakları hakkında bilgi akışı sağlandı.

Kariyer Günleri açılışına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yılmaz, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İnci Oya Çoşkun ve Doç. Dr. Merve Özgür Göde, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Ersoy başta olmak üzere öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

7. Kariyer Günü, öğrenci ve sektör iş birliğini güçlendirerek geleceğe yönelik fırsatlar sunan bir buluşma olarak tamamlandı.

