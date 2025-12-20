DOLAR
Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı'nda Kano ve SUP'a Yoğun İlgi

Botan Vadisi Milli Parkı, Siirt’te kano ve SUP etkinlikleriyle doğa ve su sporlarına ev sahipliği yapıyor; 120 bin dönüm ve 29 km'lik güzergahtaki milli park ilgiyi artırdı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:45
Siirt'te doğa sporlarına ilgi: Botan Vadisi'nde kano ve SUP

Siirt’te kano ve SUP tutkunları, Botan Vadisi Milli Parkında bir araya gelerek bölgenin su sporlarına ve ekoturizmine elverişli yapısını vurguladı. Etkinlikler, katılımcılara hem spor hem de doğa gözlemi imkânı sunuyor.

Milli parkın özellikleri ve cazibesi

Merkez, Eruh ve Tillo ilçelerinde yer alan, 120 bin dönüm alan ve 29 kilometrelik güzergahtan oluşan Botan Vadisi, yamaç paraşütü ve rafting gibi spor dallarına elverişli olması nedeniyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Bölgenin 15 Ağustos 2019 tarihinde 'milli park' ilan edilmesi, alana yönelik ziyaretçi ve aktivite ilgisini daha da artırdı.

Akademisyenlerin ve topluluğun çalışmaları

Akademisyen Yılmaz Çekmen, doğa ve spor topluluğu ile birlikte, danışman Abdurrahman Demir eşliğinde SUP etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Çekmen, öğrenciler, akademisyenler ve misafirlerle yürütülen faaliyetlerin keşif, piknik ve doğa odaklı etkinlikleri kapsadığını, bu sayede Siirt'in doğal güzelliklerinin tanıtıldığını söyledi.

Çekmen, bölgenin dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu ve yaz ile bahar aylarında etkinliklerin daha kolay gerçekleştirildiğini, kışın ise ayrı bir zorluk ve güzellik bulunduğunu ifade etti.

Hedef: Siirt'i su sporları merkezi yapmak

Akademisyen Abdurrahman Demir, SUP sporunu yaklaşık iki yıldır tanıttıklarını ve amaçlarının Siirt'te su sporları kültürünü geliştirmek olduğunu aktardı. Demir, 'İleriki yıllarda da Siirt’i bir su sporları merkezine getirmek. O amaçla yola çıktık.' ifadeleriyle hedeflerini özetledi.

Demir, şu ana kadar öğrencilere yönelik çalışmalara da değinerek, 'Şu anda yaklaşık 150 öğrencimiz var. 60’ına bu sporu tanıttık ve deneme fırsatı sunduk. Diğer öğrencilerle de çalışmalarımızı aşama aşama sürdüreceğiz.' dedi. Ayrıca iklim koşullarının çoğu zaman su sporlarına uygun olduğunu, yetkililerin yapacağı tesis ve iskele yatırımlarıyla bu sporun profesyonelleştirilebileceğini vurguladı.

Botan Vadisi Milli Parkı, sunduğu doğal güzellikler ve uygun koşullarıyla Siirt'te su sporları ve ekoturizmin gelişmesi için önemli bir merkez adayı olarak öne çıkıyor.

