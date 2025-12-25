Bursa Büyükşehir'de yeni yıl kutlaması: Mustafa Bozbey 15 bin kişilik aileyle buluştu

Başkan Bozbey çalışanlarla bir araya geldi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışan personelle düzenlenen Yeni Yıl Kutlama Programında bir araya geldi. Programa eşi Seden Bozbey ile katılan Başkan Bozbey, belediye personelinin yeni yılını tebrik etti.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Büyükşehir Belediye eski Başkanı Erdem Saker, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve çok sayıda çalışan katıldı.

Birlik ve emek vurgusu

Programda konuşan Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleriyle birlikte yaklaşık 15 bin kişilik bir aile olduklarını belirterek personelin emeğine teşekkür etti. Bozbey, çalışanların kent yaşamına doğrudan dokunan katkılarına dikkat çekerek, «Bu kentin her köşesinde sizlerin izi var» dedi ve her emeğin eşit değerde olduğunu vurguladı.

Bozbey sözlerine şu ifadelerle devam etti: «Kenti ‘ben yaptım’ anlayışıyla değil, ‘birlikte başardık’ anlayışıyla yönetiyoruz. Hangi görevde olursak olalım işimizi sahiplenerek, sorumluluğumuzu bilerek çalışmak kentimizi daha ileriye taşıyan en güçlü adımdır.»

2026 hedeflerine çağrı ve moral

Yeni yıla girerken çalışanlara seslenen Başkan Bozbey, 2026 vurgusu yaparak birlikte daha çok çalışacaklarını, paylaşacaklarını ve vatandaşlara güler yüzle hizmet edeceklerini söyledi. Konuşmasında çalışanlara yönelik güçlü destek mesajları veren Bozbey, «İyi ki varsınız» diyerek yeni yılda birlikte başarılacak işlere değindi.

Kültür ve eğlenceyle renklendirilen gece

Kutlama Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası’nın konserleriyle renklendi. Başkan Mustafa Bozbey, personelin ısrarını kırmayarak sahnede türkü söyledi. Gece boyunca yeni yıl pastası kesildi ve personele çekilişle çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Etkinlik, belediye çalışanlarının 2026’ya dair umut ve motivasyonlarını tazeledi; birlik, özveri ve hizmet vurgusu öne çıktı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANLARIYLA YENİ YIL KUTLAMASINDA BİR ARAYA GELDİ. 15 BİN KİŞİLİK BÜYÜKŞEHİR AİLESİNİN HER BİR FERDİNİN VERDİĞİ EMEĞİN EŞİT DERECEDE KIYMETLİ OLDUĞUNU SÖYLEYEN BAŞKAN BOZBEY, "BU KENTİN HER KÖŞESİNDE SİZLERİN İZİ VAR. BURSA’YI ‘BEN YAPTIM’ ANLAYIŞIYLA DEĞİL, ‘BİRLİKTE BAŞARDIK’ ANLAYIŞIYLA YÖNETİYORUZ. BU KENT SİZLERLE GÜÇLENİYOR" DEDİ.