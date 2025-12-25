DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.168,62 -0,01%
BITCOIN
3.749.489,58 0,03%

Bursa Büyükşehir'de yeni yıl kutlaması: Mustafa Bozbey 15 bin kişilik aileyle buluştu

Başkan Mustafa Bozbey, 15 bin kişilik Büyükşehir ailesiyle düzenlenen Yeni Yıl Kutlama Programı'nda birlik ve 2026 hedefleri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:43
Bursa Büyükşehir'de yeni yıl kutlaması: Mustafa Bozbey 15 bin kişilik aileyle buluştu

Bursa Büyükşehir'de yeni yıl kutlaması: Mustafa Bozbey 15 bin kişilik aileyle buluştu

Başkan Bozbey çalışanlarla bir araya geldi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışan personelle düzenlenen Yeni Yıl Kutlama Programında bir araya geldi. Programa eşi Seden Bozbey ile katılan Başkan Bozbey, belediye personelinin yeni yılını tebrik etti.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Büyükşehir Belediye eski Başkanı Erdem Saker, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve çok sayıda çalışan katıldı.

Birlik ve emek vurgusu

Programda konuşan Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleriyle birlikte yaklaşık 15 bin kişilik bir aile olduklarını belirterek personelin emeğine teşekkür etti. Bozbey, çalışanların kent yaşamına doğrudan dokunan katkılarına dikkat çekerek, «Bu kentin her köşesinde sizlerin izi var» dedi ve her emeğin eşit değerde olduğunu vurguladı.

Bozbey sözlerine şu ifadelerle devam etti: «Kenti ‘ben yaptım’ anlayışıyla değil, ‘birlikte başardık’ anlayışıyla yönetiyoruz. Hangi görevde olursak olalım işimizi sahiplenerek, sorumluluğumuzu bilerek çalışmak kentimizi daha ileriye taşıyan en güçlü adımdır.»

2026 hedeflerine çağrı ve moral

Yeni yıla girerken çalışanlara seslenen Başkan Bozbey, 2026 vurgusu yaparak birlikte daha çok çalışacaklarını, paylaşacaklarını ve vatandaşlara güler yüzle hizmet edeceklerini söyledi. Konuşmasında çalışanlara yönelik güçlü destek mesajları veren Bozbey, «İyi ki varsınız» diyerek yeni yılda birlikte başarılacak işlere değindi.

Kültür ve eğlenceyle renklendirilen gece

Kutlama Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası’nın konserleriyle renklendi. Başkan Mustafa Bozbey, personelin ısrarını kırmayarak sahnede türkü söyledi. Gece boyunca yeni yıl pastası kesildi ve personele çekilişle çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Etkinlik, belediye çalışanlarının 2026’ya dair umut ve motivasyonlarını tazeledi; birlik, özveri ve hizmet vurgusu öne çıktı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANLARIYLA YENİ YIL...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANLARIYLA YENİ YIL KUTLAMASINDA BİR ARAYA GELDİ. 15 BİN KİŞİLİK BÜYÜKŞEHİR AİLESİNİN HER BİR FERDİNİN VERDİĞİ EMEĞİN EŞİT DERECEDE KIYMETLİ OLDUĞUNU SÖYLEYEN BAŞKAN BOZBEY, "BU KENTİN HER KÖŞESİNDE SİZLERİN İZİ VAR. BURSA’YI ‘BEN YAPTIM’ ANLAYIŞIYLA DEĞİL, ‘BİRLİKTE BAŞARDIK’ ANLAYIŞIYLA YÖNETİYORUZ. BU KENT SİZLERLE GÜÇLENİYOR" DEDİ.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANLARIYLA YENİ YIL...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm: Erkilet Ertuğrulgazi'de 78 Daire İhalesi 30 Aralık'ta
2
Konya'da Şivlilik Geleneğinde 2 bin 500 Çocuğa Tantuni İkramı
3
OMÜ'de 'Elimi Tutmak İster Misin?' — Koruyucu Aileliğin Psikolojik ve İnsani Boyutları
4
İsmet İnönü Malatya'da Vefatının 52. Yılında Törenle Anıldı
5
Diyarbakır'da 6 Yaşındaki İbrahim Efe'den Ambulans Duyarlılığı
6
ER-VAK'tan destek: Teknofest 2027 önerisi Erzurum için güçlendirildi
7
Deprem Uyarısı: Türkiye ve Doğu Anadolu'da Bilim ve Tedbir

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması