Bursa'da Coşkulu 'Ericek Kar Festivali' Gerçekleşti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bu yıl düzenlenen 'Ericek Kar Festivali', vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Katırlı Dağı eteklerindeki Ericek Adrenalin Parkı'nda gerçekleştirilen festival, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Yoğun kar yağışıyla beyaz bir örtüyle kaplanan bölgeye akın eden katılımcılar, karın keyfini doyasıya çıkardı. Festival alanında kar topu oynayan çocuklar, eğlenceli anlar yaşarken, kardan adam yapma yarışmaları düzenlendi. Bursa Belediyesi tarafından hazırlanan özel pistte kızaklarla kayarak neşe dolu anlar soktular.

Bazı vatandaşlar, yaktıkları ateşin etrafında toplanarak sohbet ederken, diğerleri mangal keyfini sürdü. Özellikle plastik leğenler ve poşetlerle kayanlar, sıcak yaz günlerindeki keyifli anlarını kar üzerinde tekrar yaşayarak bu kışın tadını çıkardılar. Kar yürüyüşü yapan bazı katılımcılar ise doğanın tadını çıkararak güzel bir gün geçirdiler.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen "Ericek Kar Festivali" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen bölgeye gelenler, kar topu oynayıp kardan adam yaptı. Festival alanında belediye tarafından hazırlanan pistte vatandaşlar kızaklarla kaydı. Bazı vatandaşlar yaktıkları ateşin etrafında toplanıp sohbet ederken bazıları ise mangal yaktı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen "Ericek Kar Festivali" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen bölgeye gelenler, kar topu oynayıp kardan adam yaptı. Festival alanında belediye tarafından hazırlanan pistte vatandaşlar kızaklarla kaydı. Bazı vatandaşlar yaktıkları ateşin etrafında toplanıp sohbet ederken bazıları ise mangal yaktı.