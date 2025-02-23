Bursa'da Coşkulu 'Ericek Kar Festivali' Gerçekleşti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen 'Ericek Kar Festivali' büyük ilgi gördü. Katırlı Dağı eteklerinde eğlenceli anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 20:37
Bursa'da Coşkulu 'Ericek Kar Festivali' Gerçekleşti

Bursa'da Coşkulu 'Ericek Kar Festivali' Gerçekleşti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bu yıl düzenlenen 'Ericek Kar Festivali', vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Katırlı Dağı eteklerindeki Ericek Adrenalin Parkı'nda gerçekleştirilen festival, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Yoğun kar yağışıyla beyaz bir örtüyle kaplanan bölgeye akın eden katılımcılar, karın keyfini doyasıya çıkardı. Festival alanında kar topu oynayan çocuklar, eğlenceli anlar yaşarken, kardan adam yapma yarışmaları düzenlendi. Bursa Belediyesi tarafından hazırlanan özel pistte kızaklarla kayarak neşe dolu anlar soktular.

Bazı vatandaşlar, yaktıkları ateşin etrafında toplanarak sohbet ederken, diğerleri mangal keyfini sürdü. Özellikle plastik leğenler ve poşetlerle kayanlar, sıcak yaz günlerindeki keyifli anlarını kar üzerinde tekrar yaşayarak bu kışın tadını çıkardılar. Kar yürüyüşü yapan bazı katılımcılar ise doğanın tadını çıkararak güzel bir gün geçirdiler.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen "Ericek Kar Festivali" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yoğun...

Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen "Ericek Kar Festivali" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen bölgeye gelenler, kar topu oynayıp kardan adam yaptı. Festival alanında belediye tarafından hazırlanan pistte vatandaşlar kızaklarla kaydı. Bazı vatandaşlar yaktıkları ateşin etrafında toplanıp sohbet ederken bazıları ise mangal yaktı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen "Ericek Kar Festivali" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yoğun...

Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen "Ericek Kar Festivali" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen bölgeye gelenler, kar topu oynayıp kardan adam yaptı. Festival alanında belediye tarafından hazırlanan pistte vatandaşlar kızaklarla kaydı. Bazı vatandaşlar yaktıkları ateşin etrafında toplanıp sohbet ederken bazıları ise mangal yaktı.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de Gençlerden 4,5 Metrelik Dev Kardan Adam
2
Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı
3
Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek
4
Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz
5
Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler
6
KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları
7
Susuzluğa En Çok Dayanabilen Hayvanlar Hangileri?

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi