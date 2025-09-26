Bursa'da Tarihi Kilise Setbaşı Sanat Merkezi'ne Dönüşüyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Kurtoğlu Mahallesi Yaşıt Sokak'ta bulunan metruk haldeki Ortodoks kilisesinin restore edilerek Setbaşı Sanat Merkezi'ne dönüştürülmesi için çalışmalar törenle başladı.

Binanın geçmişi ve restorasyon kararı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, restore edilecek binanın Ortodoks kilisesi olarak inşa edildiğini, Cumhuriyet sonrası ise tütün deposu olarak kullanıldığını belirtti. Uzun yıllar metruk kalan yapı için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

"Kiliseyi aslına uygun restore edeceğimiz bu proje sonunda ortaya çıkacak Setbaşı Sanat Merkezi, Bursamıza, bölgemize değer katacak bir merkez olacak."

Proje ve kullanım planı

Yılmaz, çevredeki bazı metruk binalarla birlikte bölgenin toplam 479 metrekarelik bir kültür adası olarak planlandığını anlattı. Proje kapsamında mekan; bahçesi, kütüphanesi ve kafesiyle gençlerin sosyalleşebileceği, çeşitli sergilerin gerçekleştirilebileceği, atölyelerin düzenlenebileceği, konferans ve konserlerin yapılabileceği bir merkez olarak tasarlanacak.

Başkan Yılmaz, Setbaşı Sanat Merkezi'nin bir yıl içerisinde hizmete açılacağını bildirdi.

Törene katılan isimler

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç emeği geçenlere teşekkür etti. Törene ayrıca Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve diğer ilgililer de katıldı.

