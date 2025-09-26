Bursa'da Tarihi Kilise Setbaşı Sanat Merkezi'ne Dönüşüyor

Bursa Yıldırım'da metruk Ortodoks kilisesinin restorasyonu başladı; Setbaşı Sanat Merkezi bir yıl içinde hizmete açılacak.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 13:17
Bursa'da Tarihi Kilise Setbaşı Sanat Merkezi'ne Dönüşüyor

Bursa'da Tarihi Kilise Setbaşı Sanat Merkezi'ne Dönüşüyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Kurtoğlu Mahallesi Yaşıt Sokak'ta bulunan metruk haldeki Ortodoks kilisesinin restore edilerek Setbaşı Sanat Merkezi'ne dönüştürülmesi için çalışmalar törenle başladı.

Binanın geçmişi ve restorasyon kararı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, restore edilecek binanın Ortodoks kilisesi olarak inşa edildiğini, Cumhuriyet sonrası ise tütün deposu olarak kullanıldığını belirtti. Uzun yıllar metruk kalan yapı için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

"Kiliseyi aslına uygun restore edeceğimiz bu proje sonunda ortaya çıkacak Setbaşı Sanat Merkezi, Bursamıza, bölgemize değer katacak bir merkez olacak."

Proje ve kullanım planı

Yılmaz, çevredeki bazı metruk binalarla birlikte bölgenin toplam 479 metrekarelik bir kültür adası olarak planlandığını anlattı. Proje kapsamında mekan; bahçesi, kütüphanesi ve kafesiyle gençlerin sosyalleşebileceği, çeşitli sergilerin gerçekleştirilebileceği, atölyelerin düzenlenebileceği, konferans ve konserlerin yapılabileceği bir merkez olarak tasarlanacak.

Başkan Yılmaz, Setbaşı Sanat Merkezi'nin bir yıl içerisinde hizmete açılacağını bildirdi.

Törene katılan isimler

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç emeği geçenlere teşekkür etti. Törene ayrıca Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve diğer ilgililer de katıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tarihi Ortodoks kilisesinin restore edilerek Setbaşı Sanat Merkezi'ne...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tarihi Ortodoks kilisesinin restore edilerek Setbaşı Sanat Merkezi'ne dönüştürülme çalışmaları törenle başladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tarihi Ortodoks kilisesinin restore edilerek Setbaşı Sanat Merkezi'ne...

İLGİLİ HABERLER

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Komana Pontika Antik Kenti'nde Kazı Sezonu Sona Erdi
2
Bursa'da Tarihi Kilise Setbaşı Sanat Merkezi'ne Dönüşüyor
3
Uğur Çavuşoğlu'nun 'Manevi Gıcırtılar'ı 27 Eylül'de Samsun'da
4
Kayseri'de Anaokulu Öğrencileri Geri Dönüşüm Kostümleriyle Defile Düzenledi
5
Sivas'ta 'Antre' ve 'Benim Küçük Yıldızım' Oyunları Sahnelenecek
6
Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?