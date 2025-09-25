Bursa'da Zeki Müren'i Anma Gecesi — Yıldırım Bekçi ve Melihat Gülses Sahne Aldı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen anma gecesinde Yıldırım Bekçi ve Melihat Gülses, Zeki Müren eserlerini seslendirdi; lise öğrencileri de sahne aldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 01:46
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 01:57
Osmangazi Belediyesi'nden Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde anma konseri

Osmangazi Belediyesince Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gecede başrolü paylaşan Yıldırım Bekçi ve Melihat Gülses, Zeki Müren'in unutulmaz eserlerini yorumladı.

Sanatçılar programda, "Eski Dostlar", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin", "Şimdi Uzaklardasın" ve "Ringo Ringo Şişeler" gibi önemli parçaları seslendirdi.

Ayrıca Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de sahne alarak sanatçının sevilen şarkılarını seslendirdi.

Gecenin sonunda Yıldırım Bekçi ve Melihat Gülses, dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

