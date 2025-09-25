Bursa'da Zeki Müren'i Anma Gecesi — Yıldırım Bekçi ve Melihat Gülses Sahne Aldı
Osmangazi Belediyesi'nden Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde anma konseri
Osmangazi Belediyesince Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Gecede başrolü paylaşan Yıldırım Bekçi ve Melihat Gülses, Zeki Müren'in unutulmaz eserlerini yorumladı.
Sanatçılar programda, "Eski Dostlar", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin", "Şimdi Uzaklardasın" ve "Ringo Ringo Şişeler" gibi önemli parçaları seslendirdi.
Ayrıca Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de sahne alarak sanatçının sevilen şarkılarını seslendirdi.
Gecenin sonunda Yıldırım Bekçi ve Melihat Gülses, dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
Bursa'da düzenlenen "Zeki Müren'i Anma Gecesi"nde Yıldırım Bekçi ve Melihat Gülses, Zeki Müren'in şarkılarını seslendirdi.